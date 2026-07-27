Журналісти оприлюднили нові дані про життя колишнього президента України Віктора Януковича та його родини в Росії, зокрема інформацію про можливе проживання у Сочі, використання іншого імені під час поїздок та значні обсяги нерухомості й фінансових активів близьких до нього осіб. Матеріал із розслідуванням опублікувало «Телебачення Торонто», яке проаналізувало відкриті дані, реєстри та публічні джерела. У публікації йдеться про майно, оформлене на цивільну дружину Януковича Любов Полежай, її родичів, а також членів сім’ї колишнього глави держави.

За даними журналістів, Янукович після втечі з України у 2014 році оселився на території Росії. У розслідуванні стверджується, що він може користуватися ім’ям Олег Леонов під час поїздок територією РФ. Підставою для такого висновку журналісти назвали збіг дати народження цієї особи із датою народження Віктора Януковича — 9 липня 1950 року, а також відсутність інших відомостей про людину з такими даними.

У матеріалі зазначається, що ймовірним місцем проживання Януковича є комплекс «Благодать» у Сочі на вулиці Єсауленко. За даними журналістів, територія має площу близько 3 гектарів та включає кілька будинків, господарські споруди, сад, теплиці, водойму та каплицю. Водночас офіційного підтвердження власності або проживання Януковича на цьому об’єкті у відкритих державних джерелах не наведено.

Активи Любові Полежай та нерухомість у Росії

У розслідуванні йдеться, що Любов Полежай у Росії користується прізвищем Садикова. За даними журналістів, на її ім’я оформлено значні земельні ділянки та нерухомість у Сочі й Москві.

Автори матеріалу повідомляють, що з 2015 до 2025 року Садикова працювала менеджеркою в одному з великих аграрних підприємств РФ. Її середня зарплата, за наведеними даними, становила близько 50 тисяч рублів на місяць. Паралельно вона отримала у власність понад 300 гектарів сільськогосподарської землі, частину якої передавала в оренду тому ж підприємству.

За підрахунками журналістів, за кілька років оренди землі та операцій із нерухомістю Садикова отримала десятки мільйонів рублів доходу. Також повідомляється про понад 370 гектарів земельних ділянок та понад 2400 квадратних метрів нерухомості, включаючи квартири, будинки та нежитлові приміщення.

У 2024 році Любов Садикова зареєструвала в Сочі компанію «Щедродар». Згідно з даними фінансової звітності, у 2025 році підприємство показало збиток близько 2 мільйонів рублів.

Родина Януковича та фінансові активи

Журналісти також дослідили майновий стан сім’ї старшого сина колишнього президента Олександра Януковича. У матеріалі зазначається, що він разом із дружиною та двома синами проживає в Росії та використовує прізвище Соколов.

За даними розслідування, дружина Олександра Януковича Олена Соколова володіє значним обсягом нерухомості, зокрема об’єктами у котеджному селищі «Бенелюкс» поблизу Москви. Журналісти повідомили, що на її банківських депозитах у 2024 році зберігалося близько 3,5 мільйона доларів.

Окрім російського громадянства, Олена Янукович та її двоє синів, за даними журналістів, мають громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів. Також у матеріалі згадується, що один із онуків Віктора Януковича мав у 2024 році майже 5 мільйонів доларів на депозитних рахунках у Росії.

Окрему увагу автори приділили зв’язкам родини із представниками російських силових структур. За даними журналістів, Олександр Янукович у 2022–2023 роках здійснював авіаперельоти між Москвою та Сочі разом із представниками Федеральної служби безпеки РФ. Ці дані не були офіційно прокоментовані самим Олександром Януковичем.

Охорона, поїздки та питання навколо оточення

У розслідуванні також згадуються колишні співробітники Управління державної охорони України, які після втечі Януковича, за даними журналістів, перебувають у Росії та можуть працювати у структурах охорони РФ. Автори припускають, що вони можуть забезпечувати безпеку колишнього президента.

Журналісти звернули увагу на поїздки осіб із найближчого оточення Януковича. Серед них згадуються Любов Садикова, її донька Марія та сестра Надія Маренцева. Також у матеріалі йдеться про поїздки людини на ім’я Олег Леонов, яку журналісти пов’язують із Віктором Януковичем.

Окремо у розслідуванні згадано колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонку. За даними авторів, він разом із дружиною подорожував під іншими іменами. Ці твердження базуються на аналізі відкритих даних про перетини кордону та авіаперельоти.

Після втечі з України у 2014 році Віктор Янукович перебуває під санкціями та фігурує у низці кримінальних проваджень в Україні. Українські правоохоронні органи звинувачували його, зокрема, у державній зраді та інших злочинах, однак сам Янукович неодноразово заперечував ці звинувачення.

Роз’яснення

Де зараз перебуває Віктор Янукович?

За даними журналістських розслідувань, після втечі з України він проживає у Росії. Точне місце перебування офіційно не підтверджене державними органами.

Чи підтверджено використання Януковичем іншого імені?

Журналісти повідомили про можливе використання імені Олег Леонов під час поїздок. Офіційного підтвердження цього факту від самого Януковича або російських органів не публікували.

Які активи родини Януковича відомі у Росії?

У відкритих матеріалах згадуються численні об’єкти нерухомості та фінансові активи членів родини. Частина інформації походить із журналістських розслідувань і потребує підтвердження через офіційні реєстри.