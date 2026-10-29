Житло за борги: поріг стягнення підвищили до 430 тис. грн
2026-29-10    102

Житло за борги: поріг стягнення підвищили до 430 тис. грн

В Україні поріг заборгованості за комунальні послуги, після перевищення якого можуть продати єдине житло боржника, зріс до 432 350 грн. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Раніше ця сума становила близько 170 тис. грн. За словами посадовця, зміни враховують економічну ситуацію в країні та мають захистити людей від втрати житла через борги за комуналку.

«Щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже сильно постаратися, накопичивши такі борги за комуналку», — заявив Гайченко. Він вважає, що людей із настільки великою заборгованістю небагато.

Сума, за якої може постати питання про продаж єдиного житла, залежить від мінімальної заробітної плати. Законодавство встановлює поріг у 50 мінімальних зарплат станом на 1 січня відповідного року. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тому поріг дорівнює 432 350 грн.

Раніше цей показник становив 20 мінімальних зарплат. За розрахунком на 2026 рік це 172 940 грн. Отже, межу, нижче якої єдине житло захищене від примусового продажу за борги, підвищили у 2,5 раза.

Водночас борг понад 432 тис. грн не означає, що власник автоматично втратить квартиру чи будинок. Продаж можливий лише в межах виконавчого провадження та за дотримання встановленої законом процедури. Самого факту несплати комунальних послуг недостатньо, щоб житло негайно виставили на торги.

Щоб зрозуміти масштаб цієї суми, можна розглянути умовний приклад. Якщо щомісячні рахунки за комунальні послуги становлять 6 тис. грн, то за відсутності платежів борг у 432 350 грн накопичиться приблизно за шість років. Фактичний строк залежить від тарифів, обсягу споживання та можливих змін вартості послуг.

Перед примусовим продажем майна борг має бути підтверджений у встановленому законом порядку. Якщо споживач не погоджується з нарахуваннями, він може звернутися до постачальника послуг із вимогою провести перерахунок або оскаржити суму заборгованості. У разі судового спору питання вирішується відповідно до законодавства.

Окремі гарантії передбачені для військовослужбовців. Під час воєнного стану та протягом року після його завершення закон обмежує можливість примусового продажу їхнього єдиного житла. Водночас існують винятки, зокрема щодо окремих випадків стягнення іпотечного майна та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Спеціальні правила також стосуються боржників, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях. За визначених законом умов виконавчі провадження щодо них мають особливий порядок, а арешти коштів і майна можуть підлягати скасуванню.

Якщо людина вже сплатила борг, але арешт рахунків або майна залишається чинним, їй потрібно звернутися до державного виконавця, який веде справу. Після підтвердження оплати виконавець має вирішити питання про завершення провадження та скасування обмежень відповідно до закону.

Підвищення порогу не звільняє споживачів від обов’язку оплачувати комунальні послуги. Зміна стосується лише суми боргу, за якої може постати питання про примусовий продаж єдиного житла. Чи застосують цей захід у конкретній справі, залежить від обставин провадження та передбачених законом обмежень.

Андрій Гайченко, виконавче провадження, комунальний борг, Міністерство юстиції, новини України
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