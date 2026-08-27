Жителям прифронтових територій готують зимову допомогу 19 400 грн

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив про підготовку нової зимової допомоги у розмірі 19 400 грн для 11 найбільш вразливих категорій громадян, які проживають у межах 50 км від лінії розмежування. Про виплату йдеться в контексті підготовки до зими 2026 року, а фінансування мають забезпечити міжнародні партнери.

Цього року програму планують поширити на всі 11 визначених категорій отримувачів. Таким чином, право на допомогу не обмежуватиметься домогосподарствами, які використовують для опалення печі або тверде паливо.

Раніше підтримка була орієнтована передусім на людей, чиє житло потребувало закупівлі пічного або іншого твердого палива. Нова модель має охопити ширше коло вразливих мешканців прифронтових громад незалежно від конкретного способу опалення їхніх будинків.

Географічним критерієм для програми визначено проживання на відстані до 50 км від лінії розмежування. Такий підхід пов’язує право на виплату не лише із соціальним статусом людини, а й із підвищеними безпековими та побутовими ризиками, характерними для територій, розташованих поблизу бойових дій.

Розмір запланованої виплати становить 19 400 грн на домогосподарство або отримувача відповідно до умов програми, які мають визначити остаточний порядок надання коштів. Джерелом фінансування виступатимуть міжнародні партнери, тому реалізація програми залежатиме від погодження механізму та доступності відповідного ресурсу.

За словами Улютіна, розширення програми має дозволити підтримати людей, для яких зимовий період створює додаткове фінансове навантаження через витрати на тепло та забезпечення базових потреб. У прифронтових районах до цього додаються ризики пошкодження житла, перебої з енергопостачанням і складніша доступність товарів та послуг.

Застосування єдиного підходу до визначених категорій має також змінити логіку відбору отримувачів. Якщо торік одним із ключових факторів був вид палива, необхідного для обігріву житла, то запропонована модель враховуватиме належність людини до вразливої категорії та її проживання у визначеній зоні.

Перелік 11 категорій громадян має стати основою для визначення кола одержувачів. Конкретні критерії підтвердження права на допомогу, порядок призначення коштів та спосіб їх виплати мають бути закріплені в остаточних рішеннях щодо запуску програми.

Для міжнародних донорів фінансування зимової допомоги є частиною гуманітарної підтримки населення, яке залишається в районах із підвищеним воєнним ризиком. Надання коштів без прив’язки до конкретного виду палива потенційно дозволяє врахувати різні умови проживання — від централізованого опалення до автономних систем обігріву.

Зимові програми соціальної підтримки в прифронтових районах мають враховувати не тільки потребу в оплаті опалення. Через пошкодження інфраструктури мешканці можуть бути змушені витрачати додаткові кошти на альтернативні джерела тепла, електроенергію, ремонт житла або придбання необхідних побутових товарів.

Рішення про остаточний формат виплати має визначити, чи застосовуватиметься автоматичне призначення допомоги за наявними державними реєстрами, чи потенційним отримувачам доведеться додатково подавати заяви. Також потребують уточнення строки виплат і порядок підтвердження фактичного проживання в межах визначеної 50-кілометрової зони.

Заплановане розширення програми має забезпечити доступ до зимової підтримки більшій кількості вразливих мешканців прифронтових територій. Остаточні умови програми та механізм отримання 19 400 грн залежатимуть від подальших рішень уряду та домовленостей із міжнародними партнерами.