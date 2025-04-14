Журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії активно тікають з країни
2025-14-04    363

Журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії активно тікають з країни

Використовують «культурне прикриття», щоб уникнути мобілізації: журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії України виїжджають за кордон і не повертаються, пишуть ЗМІ.

Так, 5 лютого до Чехії поїхав Євгеній Каранов — назад не повернувся. У травні виїхали Владислав Чернай та Іван Лебедь — їх також не дочекались. Всі — мали документи від НСТУ.

У 2022–2023 роках, за попередніми оцінками, понад десять чоловіків призовного віку, які мали стосунок до НСТУ, виїхали за кордон – і так і не повернулися. Зазначається, що частина фігурантів уже розпочала процес зміни громадянства.

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