Журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії активно тікають з країни

Використовують «культурне прикриття», щоб уникнути мобілізації: журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії України виїжджають за кордон і не повертаються, пишуть ЗМІ.

Так, 5 лютого до Чехії поїхав Євгеній Каранов — назад не повернувся. У травні виїхали Владислав Чернай та Іван Лебедь — їх також не дочекались. Всі — мали документи від НСТУ.

У 2022–2023 роках, за попередніми оцінками, понад десять чоловіків призовного віку, які мали стосунок до НСТУ, виїхали за кордон – і так і не повернулися. Зазначається, що частина фігурантів уже розпочала процес зміни громадянства.