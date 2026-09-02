Жовтий і червоний рівні: Зеленський оголосив зміни рівнів тривог
2026-02-09    83

Жовтий і червоний рівні: Зеленський оголосив зміни рівнів тривог

2 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової системи оповіщення про повітряні загрози в Україні після доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького. Влада планує запровадити два рівні небезпеки — жовтий та червоний, які відрізнятимуться за типом загрози та алгоритмами реагування. Базово жовтий рівень означатиме атаку безпілотників, а червоний — ракетну небезпеку, зокрема загрозу балістичних ударів, а також масовані атаки. За жовтого рівня частина обмежень, які нині діють під час повітряної тривоги, не застосовуватиметься.

Показники для оголошення кожного рівня визначатимуть Генеральний штаб, Повітряні сили ЗСУ, уряд, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та ДСНС. Ці органи мають переглядати критерії щотижня, щоб враховувати зміну тактики повітряних атак. Водночас остаточні правила роботи установ, підприємств та інших об’єктів під час жовтого рівня ще мають бути розроблені.

Зміни торкнуться і системи звукового оповіщення. Для різних рівнів загрози планують використовувати окремі сигнали, щоб населення могло відразу розуміти характер небезпеки. Уже скасовано повторний запуск сирени для повідомлення про відбій: тепер сирена вмикається лише на початку повітряної тривоги. Наступним етапом має стати впровадження диференційованих сигналів залежно від рівня загрози.

Окремо влада працює над географічною диференціацією тривог. Зеленський доручив визначити механізм, за якого сигнал поширюватиметься саме на ту частину міста, громади чи іншої території, де існує об’єктивна загроза. Це має змінити нинішній підхід, за якого сигнал може поширюватися на значно більшу територію, ніж безпосередня зона ризику.

Нові правила передбачатимуть окремі критерії для роботи державних органів, місцевого самоврядування, бізнесу та інших економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня. Уряд разом із місцевою владою також має оновити нормативи щодо розміщення укриттів у містах, громадах та на об’єктах інфраструктури. Для підприємців готуються додаткові заходи підтримки, які мають спростити облаштування приміщень і масштабування модульних укриттів.

У Києві зміни мають безпосередньо вплинути на роботу громадського транспорту. Під час жовтого рівня планують забезпечити повноцінну роботу Сирецько-Печерської лінії метро. Одночасно місто має збільшити кількість наземного транспорту, щоб компенсувати зупинки Святошинсько-Броварської лінії та дублювати наземними маршрутами ділянку між станціями «Лісова» і «Дніпро».

У столиці також планують скоротити тривалість комендантської години. Іншим містам запропонують переглянути її межі відповідно до реальної безпекової ситуації та потреб роботи бізнесу. Паралельно уряд має проводити регулярний аудит алгоритмів реагування, щоб змінювати їх відповідно до характеру атак.

Поштовхом для перегляду правил стала зміна тактики повітряних ударів. За словами Зеленського, уряд реагує, зокрема, на використання безпілотників для тривалого виснаження цивільного життя та економічної активності міст. Нова модель має дозволити розділяти реакцію на дронову та ракетну загрозу, однак конкретні процедури для кожного рівня ще перебувають у процесі підготовки.

Окремі зміни вже обговорювалися напередодні оголошення президента. Зокрема, йшлося про можливість продовження роботи частини закладів та підприємств під час дронових атак, тоді як ракетна небезпека передбачатиме жорсткіші обмеження. Наразі ці підходи не є остаточними правилами: уряд має визначити юридичні критерії та порядок їх застосування.

Володимир Зеленський, Київ, повітряна тривога, Сергій Корецький
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