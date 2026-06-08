Жіноча збірна України з регбі-7 виграла тур Євро в Хорватії
2026-08-06    78

Жіноча збірна України з регбі-7 виграла тур Євро в Хорватії

Жіноча збірна України з регбі-7 у червні 2026 року в Хорватії виграла перший тур чемпіонату Європи з регбі-7 серед жіночих команд, у фіналі перемігши збірну Італії. Змагання стали стартовим етапом європейської серії, за підсумками якої визначаються підсумкові позиції команд та претенденти на підвищення до елітного дивізіону.

Українська команда подолала групову стадію та плей-оф без поразок, продемонструвавши стабільну гру проти суперниць із різних європейських регіонів. Турнір у Хорватії проходив у форматі швидких матчів регбі-7, де кожна помилка має вирішальне значення, а темп гри змушує команди діяти максимально дисципліновано. Саме цей формат традиційно вважається одним із найдинамічніших у світовому регбі.

У фінальному матчі проти Італії українські регбістки зробили ставку на швидкий перехід із оборони в атаку та ефективну роботу на просторі, що дозволило нав’язати суперницям власний темп гри. Протистояння мало напружений характер, однак у ключові моменти українська команда зуміла реалізувати свої ігрові переваги та довести матч до переможного результату.

Перемога в першому турі принесла збірній України максимальну кількість рейтингових очок у межах серії чемпіонату Європи. Ці бали враховуються у загальному заліку, який формується за підсумками кількох етапів, і впливають на розподіл команд у фінальній частині сезону. Лідерство після стартового етапу підсилює позиції української збірної у боротьбі за вихід до елітного дивізіону.

Жіночий регбі-7 в Україні останніми роками розвивається в умовах зростаючої конкуренції на європейській арені. Команда регулярно бере участь у міжнародних турнірах, що дозволяє накопичувати досвід гри проти суперниць із різними стилями та тактичними підходами. Така практика поступово підвищує рівень взаємодії в команді та швидкість прийняття рішень на полі.

Європейський чемпіонат з регбі-7 складається з кількох етапів, які проходять у різних країнах і формують єдиний залік сезону. Кожен тур має власну вагу для загальної таблиці, а стабільність результатів протягом усієї серії часто є вирішальною для підсумкового успіху. Саме тому перемога в стартовому етапі має стратегічне значення для будь-якої збірної.

Наступний етап чемпіонату Європи відбудеться 25–28 червня в Кишиневі, де українська команда продовжить боротьбу за підсумкову перемогу в серії. Результати цього туру можуть суттєво вплинути на загальну розстановку сил у турнірній таблиці та визначити шанси команд на вихід до елітного дивізіону континентального регбі.

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