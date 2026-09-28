Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні дедалі активніше опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими. Про це вона сказала, коментуючи зміни на ринку праці та можливості працевлаштування жінок у галузях, де раніше їх було мало.

За словами Марчак, сучасні технології зменшують значення фізичної сили в багатьох професіях. «Немає причин, чому сьогодні жінка не може сама працювати на станку або водити автомобіль», — сказала вона. Представниця уряду зазначила, що технічний розвиток дозволяє виконувати значну частину роботи без потреби у великій фізичній силі.

Серед напрямів, які нині доступні жінкам у межах програм професійного навчання, є транспорт, виробництво та будівництво. Зокрема, держава фінансує підготовку водійок вантажівок категорій C і CE, водійок навантажувачів, а також автомеханікинь.

У листопаді 2024 року Кабінет міністрів запустив дворічний експериментальний проєкт із професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. Перелік професій та порядок участі у програмі затверджені урядовою постановою №1302.

У лютому 2025 року Мінекономіки повідомляло, що до програми почали долучатися роботодавці. Держава оплачує професійне навчання через Фонд соціального страхування на випадок безробіття, тоді як компанії мають забезпечити практику для учасниць і працевлаштувати їх після завершення підготовки.

Розширення участі жінок у таких професіях уряд пов’язує із загальним дефіцитом працівників. У Стратегії зайнятості населення до 2030 року зазначено, що за результатами опитування роботодавців 2024 року 74% із них відчували нестачу робочої сили, ще 17% — частковий дефіцит. Станом на жовтень 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості було понад 200 тисяч відкритих вакансій.

Водночас у своїй заяві Марчак не назвала мобілізацію окремою причиною переходу жінок до професій, які раніше переважно займали чоловіки. У державній програмі перенавчання акцент зроблено на подоланні кадрового дефіциту, доступі жінок до нових спеціальностей та відповідності їхніх навичок потребам роботодавців.

Окремо держава розширює можливості працевлаштування жінок через зміни у трудовому законодавстві. Проєкт нового Трудового кодексу, який Мінекономіки представляло у 2026 році, передбачає збільшення кількості типів трудових договорів із шести до дев’яти та закріплення дистанційної, надомної роботи і роботи з нефіксованим робочим часом.

Дарія Марчак очолює напрям роботи уряду, пов’язаний, зокрема, з політикою у сфері праці, зайнятості та трудової міграції. У липні 2025 року її призначили заступницею міністра економіки, а в липні 2026 року уряд продовжив її виконання обов’язків на цій посаді.

Станом на серпень 2026 року Верховна Рада окремо заявляла, що мобілізація жінок не проводиться, не готується і не розглядається. Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно.