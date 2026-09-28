Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії
2026-28-09    105

Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні дедалі активніше опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими. Про це вона сказала, коментуючи зміни на ринку праці та можливості працевлаштування жінок у галузях, де раніше їх було мало.

За словами Марчак, сучасні технології зменшують значення фізичної сили в багатьох професіях. «Немає причин, чому сьогодні жінка не може сама працювати на станку або водити автомобіль», — сказала вона. Представниця уряду зазначила, що технічний розвиток дозволяє виконувати значну частину роботи без потреби у великій фізичній силі.

Серед напрямів, які нині доступні жінкам у межах програм професійного навчання, є транспорт, виробництво та будівництво. Зокрема, держава фінансує підготовку водійок вантажівок категорій C і CE, водійок навантажувачів, а також автомеханікинь.

У листопаді 2024 року Кабінет міністрів запустив дворічний експериментальний проєкт із професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. Перелік професій та порядок участі у програмі затверджені урядовою постановою №1302.

У лютому 2025 року Мінекономіки повідомляло, що до програми почали долучатися роботодавці. Держава оплачує професійне навчання через Фонд соціального страхування на випадок безробіття, тоді як компанії мають забезпечити практику для учасниць і працевлаштувати їх після завершення підготовки.

Розширення участі жінок у таких професіях уряд пов’язує із загальним дефіцитом працівників. У Стратегії зайнятості населення до 2030 року зазначено, що за результатами опитування роботодавців 2024 року 74% із них відчували нестачу робочої сили, ще 17% — частковий дефіцит. Станом на жовтень 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості було понад 200 тисяч відкритих вакансій.

Водночас у своїй заяві Марчак не назвала мобілізацію окремою причиною переходу жінок до професій, які раніше переважно займали чоловіки. У державній програмі перенавчання акцент зроблено на подоланні кадрового дефіциту, доступі жінок до нових спеціальностей та відповідності їхніх навичок потребам роботодавців.

Окремо держава розширює можливості працевлаштування жінок через зміни у трудовому законодавстві. Проєкт нового Трудового кодексу, який Мінекономіки представляло у 2026 році, передбачає збільшення кількості типів трудових договорів із шести до дев’яти та закріплення дистанційної, надомної роботи і роботи з нефіксованим робочим часом.

Дарія Марчак очолює напрям роботи уряду, пов’язаний, зокрема, з політикою у сфері праці, зайнятості та трудової міграції. У липні 2025 року її призначили заступницею міністра економіки, а в липні 2026 року уряд продовжив її виконання обов’язків на цій посаді.

Станом на серпень 2026 року Верховна Рада окремо заявляла, що мобілізація жінок не проводиться, не готується і не розглядається. Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

війна в Україні, Дарія Марчак, Державна служба зайнятості, кадровий дефіцит, новини України, професійне навчання, ринок праці
Останні новини
Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює

Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює
Користувачі пошти @UKR.NET можуть входити до своєї скриньки з комп’ютера читать далее
28-09, 10:05
Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Вучич оголосив про відставку
Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня подав у відставку з читать далее
28-09, 10:02
Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії
Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні читать далее
28-09, 09:49
Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом

Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом
Прем’єр-міністр України Сергій Корецкий 27 вересня заявив, що уряд готується читать далее
28-09, 09:47
Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ

Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ
Колишній голова Національного банку України та перший віцепрем’єр часів Віктора читать далее
28-09, 09:45
Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити

Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити
Користувачі електронної пошти Ukr.net можуть зіткнутися із ситуацією, коли листи читать далее
27-09, 18:16
Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики

Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики
Форекс для новачка — це ринок, де потенційний прибуток формується читать далее
27-09, 18:00
Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів

Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів
Американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне в інтерв’ю The читать далее
27-09, 17:54
Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
28 вересня 2026 року православна церква продовжує святкування Воздвиження Чесного читать далее
27-09, 15:52
Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку

Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку
Марія Ївженко — українська журналістка, яка спеціалізувалася на темах технологій, читать далее
27-09, 15:04
Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста

Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста
Віктор Леоненко — колишній український футболіст, нападник київського «Динамо» та читать далее
27-09, 11:00
Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США

Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США
Керівник Офісу президента Кирило Буданов 26 вересня 2026 року заявив, читать далее
27-09, 10:57
В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн

В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн
В Україні за вісім місяців 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 читать далее
27-09, 10:52
Бійка у матчі Угорщина – Україна: з’явилися деталі

Бійка у матчі Угорщина – Україна: з’явилися деталі
В Угорщині з'явилися подробиці сутички між футболістами збірних Угорщини та читать далее
27-09, 10:50
Гроші та бонуси за реєстрацію у 2026 році: хто реально платить

Гроші та бонуси за реєстрацію у 2026 році: хто реально платить
У 2026 році українські банки активно використовують грошові бонуси для читать далее
26-09, 19:59
Яке церковне свято 27 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 27 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
27 вересня 2026 року припадає на неділю. За новим календарним читать далее
26-09, 16:18
Перебої з трансляцією телеканалів зафіксували після ударів по дата-центрах у Києві

Перебої з трансляцією телеканалів зафіксували після ударів по дата-центрах у Києві
26 вересня в Україні зафіксували перебої з трансляцією низки телеканалів читать далее
26-09, 15:44
Як заробити на криптовалюті у 2026 році: способи та ризики

Як заробити на криптовалюті у 2026 році: способи та ризики
Заробіток на криптовалютах у 2026 році охоплює кілька принципово різних читать далее
26-09, 12:12
Weekly Digest of Events in Ukraine (September 19–26, 2026): key developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (September 19–26, 2026): key developments
The week was marked by intensified Russian air strikes on читать далее
26-09, 11:28
З акаунта українця на Binance вкрали понад $300 тисяч

З акаунта українця на Binance вкрали понад $300 тисяч
З акаунта українського користувача криптобіржі Binance наприкінці серпня 2026 року читать далее
26-09, 11:21
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар