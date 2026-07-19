Жанна д’Арк знову в центрі уваги після крадіжки меча з пам’ятника
2026-19-07    54

Жанна д’Арк знову в центрі уваги після крадіжки меча з пам’ятника

У Парижі невідомі викрали меч із пам’ятника Жанні д’Арк, що знову привернуло увагу до однієї з найвідоміших історичних постатей Франції та викликало дискусію про збереження культурної спадщини. Інтерес до історії національної героїні помітно зріс, а тим, хто хоче глибше зрозуміти її роль в історії, стане у пригоді детальний матеріал про Жанну д’Арк. Інцидент набув широкого розголосу у французьких медіа та привернув увагу як істориків, так і представників міської влади.

За даними французьких ЗМІ, крадіжка сталася біля кінної статуї Жанни д’Арк, розташованої на площі Пірамід у центрі Парижа. Монумент, створений наприкінці XIX століття скульптором Еммануелем Фрем’є, є однією з найвідоміших пам’яток французької столиці. Правоохоронні органи розпочали розслідування та вивчають записи камер відеоспостереження, щоб встановити обставини події та осіб, причетних до викрадення.

Експерти зазначають, що подібні випадки дедалі частіше стосуються бронзових або металевих елементів пам’ятників, які стають об’єктами крадіжок через високу вартість металу або можливість продажу як колекційних предметів. Водночас історики наголошують, що навіть якщо викрадений елемент можна відновити, подібні інциденти завдають шкоди культурній спадщині та історичній пам’яті.

Жанна д’Арк залишається однією з ключових постатей французької історії. Вона очолила французькі війська під час Столітньої війни та стала символом боротьби за незалежність країни. Її образ широко використовується в культурі, мистецтві, літературі та політичній символіці, а пам’ятники встановлені не лише у Франції, а й в інших країнах світу.

За оцінками туристичних організацій Франції, місця, пов’язані з Жанною д’Арк, щороку відвідують сотні тисяч туристів. Найбільшу популярність мають Париж, Орлеан і Руан, де регулярно проходять історичні фестивалі, реконструкції та пам’ятні заходи, присвячені Орлеанській діві.

Фахівці з охорони культурної спадщини зазначають, що останніми роками багато європейських міст посилюють заходи безпеки навколо історичних монументів. Використовуються сучасні системи відеоспостереження, датчики руху та спеціальні конструкції, які ускладнюють демонтаж окремих елементів скульптур. Подія в Парижі може стати ще одним аргументом для перегляду підходів до захисту пам’яток, що мають історичне та культурне значення.

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