Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
2026-06-11    116

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому бойовику «Катана» (Katana), події якого розгортатимуться в Японії навколо протистояння з якудза. Проєкт представили 4 листопада 2026 року напередодні Американського кіноринку (AFM), а режисером і сценаристом стрічки стане французький кінематографіст Жеремі Заг. Фільм має повернути 66-річного актора до жанру бойових мистецтв, який приніс йому міжнародну популярність.

У центрі сюжету «Катани» — колишній чемпіон світу з бойових мистецтв, який залишив позаду кримінальне минуле та присвятив себе родині. Його життя змінюється після викрадення доньки представниками японського злочинного угруповання якудза. Щоб урятувати її, герой у виконанні Ван Дамма змушений знову вступити в бій і повернутися до світу насильства, від якого намагався відійти.

Жеремі Заг не лише очолить знімальний процес, а й написав сценарій. Він відомий як творець анімаційної франшизи «Леді Баг і Супер-Кіт» (Miraculous), однак «Катана» стане для нього проєктом в іншому жанрі — повнометражним ігровим бойовиком. За словами режисера, він понад 30 років займається карате кіокушинкай на високому рівні, тому робота з Ван Даммом для нього має особисте значення.

Заг заявив, що прагне поєднати в новій картині динаміку бойовика «Кривавий спорт» (Bloodsport), напруження трилера «Заручниця» (Taken) та енергію франшизи «Джон Вік». Водночас режисер обіцяє зробити центральною не лише бойову складову, а й історію батька, який ризикує життям заради порятунку доньки. За його задумом, японські кримінальні угруповання, самурайський кодекс честі та поєдинки з використанням катан мають стати важливими елементами фільму.

До акторського складу також приєднаються спортсмени з досвідом професійних єдиноборств. Серед них — вірменський боєць змішаних єдиноборств Мелсік Багдасарян і французький чемпіон світу з муай-тай та кікбоксингу Сиріл Бензакен. Їхні ролі та деталі персонажів поки не розкриваються.

Виробництвом «Катани» займається компанія Division Z у партнерстві з японською Wowow Bridge, яка бере участь у підтримці міжнародних кінопроєктів у Японії. Міжнародними продажами стрічки опікуватиметься The Veterans. Компанія планує представити проєкт потенційним покупцям на Американському кіноринку, який у 2026 році проходитиме в Лос-Анджелесі з 10 до 15 листопада. Для цього підготували презентаційний відеоматеріал і сценарій. Американські права на фільм представляє CAA Media Finance.

Знімання заплановані на квітень, травень і червень 2027 року. Робота над картиною має відбуватися в Японії, Франції та Лос-Анджелесі. Дату прем’єри поки не оголосили. Вона залежатиме від перебігу виробництва, завершення постпродакшну та домовленостей із дистриб’юторами.

Окрему увагу до проєкту привернула заява Жеремі Зага про те, що він хоче створити разом із Ван Даммом «останній великий фільм про бойові мистецтва». Режисер пояснив, що актор протягом кількох років не хотів повертатися до цього жанру, але погодився на співпрацю завдяки спільному розумінню бойових мистецтв. Водночас це формулювання відображає задум режисера, а не офіційну заяву Ван Дамма про завершення акторської кар’єри. Сам актор не оголошував, що «Катана» стане його останнім фільмом.

Повернення до бойовиків із рукопашними поєдинками пов’язане з раннім етапом кар’єри Ван Дамма. Світову популярність йому приніс фільм «Кривавий спорт» 1988 року, після якого вийшов «Кікбоксер» (1989). У 1990-х актор закріпив статус зірки бойовиків завдяки стрічкам «Подвійний удар», «Самоволка» та «Важка мішень». У цих фільмах він демонстрував не лише акторську гру, а й навички карате та інших бойових мистецтв.

Новий проєкт також має комерційне завдання: презентація на AFM дасть змогу продюсерам оцінити інтерес міжнародних дистриб’юторів ще до початку знімань. Результати переговорів можуть вплинути на географію майбутнього прокату та строки виходу картини. Поки що «Катана» залишається проєктом на стадії підготовки, а остаточний склад акторів, дата прем’єри й умови міжнародного розповсюдження не оголошені.

бойові мистецтва, Жан-Клод Ван Дамм, Жеремі Заг, Катана, якудза
Останні новини
Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому читать далее
06-11, 14:18
Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою

Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою
Президент Володимир Зеленський допустив зміну керівництва комунального підприємства «Київводоканал» через читать далее
06-11, 14:14
У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях читать далее
06-11, 14:10
В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили читать далее
06-11, 10:56
Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні читать далее
06-11, 09:58
У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ
У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні читать далее
06-11, 09:54
Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи
Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі читать далее
06-11, 09:52
Україна домагається від США продовження контракту на Starshield

Україна домагається від США продовження контракту на Starshield
Україна домагається від Сполучених Штатів якнайшвидшого початку переговорів про продовження читать далее
06-11, 09:49
Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи

Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи
Сполучені Штати провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та читать далее
06-11, 09:19
Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

Перший сніг: в Україні похолодає до -5°
У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна читать далее
05-11, 19:22
Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні

Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада провела в Білому читать далее
05-11, 19:18
Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року

Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року
Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав формувати власну політичну коаліцію читать далее
05-11, 14:05
Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном

Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном
Частина республіканців у Конгресі США домагається імпічменту міністра оборони Піта читать далее
05-11, 13:37
Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють

Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють
Європейські авіакомпанії 5 листопада зіткнулися з новою хвилею повідомлень про читать далее
05-11, 13:33
Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини

Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини
Демократи в Конгресі США готують масштабні розслідування фінансових зв'язків президента читать далее
05-11, 10:00
Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції

Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції
Володимир Миколайович Ценов — український полковник поліції, перший заступник начальника читать далее
05-11, 09:55
Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні

Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні
Сполучені Штати працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має читать далее
05-11, 09:46
Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах

Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах
У команді президента США Дональда Трампа загострилися розбіжності щодо подальших читать далее
05-11, 09:44
Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»

Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»
Солом'янський районний суд Києва 4 листопада 2026 року відправив на читать далее
05-11, 09:28
Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій

Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій
Метелики родини бражникових (Sphingidae) протягом останніх 30 мільйонів років незалежно читать далее
05-11, 09:18
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар