Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому бойовику «Катана» (Katana), події якого розгортатимуться в Японії навколо протистояння з якудза. Проєкт представили 4 листопада 2026 року напередодні Американського кіноринку (AFM), а режисером і сценаристом стрічки стане французький кінематографіст Жеремі Заг. Фільм має повернути 66-річного актора до жанру бойових мистецтв, який приніс йому міжнародну популярність.

У центрі сюжету «Катани» — колишній чемпіон світу з бойових мистецтв, який залишив позаду кримінальне минуле та присвятив себе родині. Його життя змінюється після викрадення доньки представниками японського злочинного угруповання якудза. Щоб урятувати її, герой у виконанні Ван Дамма змушений знову вступити в бій і повернутися до світу насильства, від якого намагався відійти.

Жеремі Заг не лише очолить знімальний процес, а й написав сценарій. Він відомий як творець анімаційної франшизи «Леді Баг і Супер-Кіт» (Miraculous), однак «Катана» стане для нього проєктом в іншому жанрі — повнометражним ігровим бойовиком. За словами режисера, він понад 30 років займається карате кіокушинкай на високому рівні, тому робота з Ван Даммом для нього має особисте значення.

Заг заявив, що прагне поєднати в новій картині динаміку бойовика «Кривавий спорт» (Bloodsport), напруження трилера «Заручниця» (Taken) та енергію франшизи «Джон Вік». Водночас режисер обіцяє зробити центральною не лише бойову складову, а й історію батька, який ризикує життям заради порятунку доньки. За його задумом, японські кримінальні угруповання, самурайський кодекс честі та поєдинки з використанням катан мають стати важливими елементами фільму.

До акторського складу також приєднаються спортсмени з досвідом професійних єдиноборств. Серед них — вірменський боєць змішаних єдиноборств Мелсік Багдасарян і французький чемпіон світу з муай-тай та кікбоксингу Сиріл Бензакен. Їхні ролі та деталі персонажів поки не розкриваються.

Виробництвом «Катани» займається компанія Division Z у партнерстві з японською Wowow Bridge, яка бере участь у підтримці міжнародних кінопроєктів у Японії. Міжнародними продажами стрічки опікуватиметься The Veterans. Компанія планує представити проєкт потенційним покупцям на Американському кіноринку, який у 2026 році проходитиме в Лос-Анджелесі з 10 до 15 листопада. Для цього підготували презентаційний відеоматеріал і сценарій. Американські права на фільм представляє CAA Media Finance.

Знімання заплановані на квітень, травень і червень 2027 року. Робота над картиною має відбуватися в Японії, Франції та Лос-Анджелесі. Дату прем’єри поки не оголосили. Вона залежатиме від перебігу виробництва, завершення постпродакшну та домовленостей із дистриб’юторами.

Окрему увагу до проєкту привернула заява Жеремі Зага про те, що він хоче створити разом із Ван Даммом «останній великий фільм про бойові мистецтва». Режисер пояснив, що актор протягом кількох років не хотів повертатися до цього жанру, але погодився на співпрацю завдяки спільному розумінню бойових мистецтв. Водночас це формулювання відображає задум режисера, а не офіційну заяву Ван Дамма про завершення акторської кар’єри. Сам актор не оголошував, що «Катана» стане його останнім фільмом.

Повернення до бойовиків із рукопашними поєдинками пов’язане з раннім етапом кар’єри Ван Дамма. Світову популярність йому приніс фільм «Кривавий спорт» 1988 року, після якого вийшов «Кікбоксер» (1989). У 1990-х актор закріпив статус зірки бойовиків завдяки стрічкам «Подвійний удар», «Самоволка» та «Важка мішень». У цих фільмах він демонстрував не лише акторську гру, а й навички карате та інших бойових мистецтв.

Новий проєкт також має комерційне завдання: презентація на AFM дасть змогу продюсерам оцінити інтерес міжнародних дистриб’юторів ще до початку знімань. Результати переговорів можуть вплинути на географію майбутнього прокату та строки виходу картини. Поки що «Катана» залишається проєктом на стадії підготовки, а остаточний склад акторів, дата прем’єри й умови міжнародного розповсюдження не оголошені.