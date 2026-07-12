Жан Беленюк — український спортсмен, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, народний депутат України та один із найтитулованіших борців в історії незалежної України. Він став першим темношкірим спортсменом, який здобув золоту олімпійську медаль для України. За роки кар’єри Беленюк виграв нагороди Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, ставши одним із символів української боротьби. Паралельно зі спортивною діяльністю він займається політикою та бере участь у розвитку українського спорту. У 2026 році спортсмен також дебютував у змішаних єдиноборствах (ММА), відкривши новий етап своєї спортивної кар’єри.

Біографія

Жан Венсанович Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві. Його батько, громадянин Руанди Венсан Беленюк, навчався в Україні, а під час громадянської війни у Руанді загинув, коли Жан був ще дитиною. Майбутнього чемпіона виховувала мати Олена Беленюк.

Спортом Жан почав займатися у дитячому віці. Він обрав греко-римську боротьбу та тренувався під керівництвом Володимира Шацьких. Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Перший великий міжнародний успіх прийшов у 2014 році, коли Беленюк став чемпіоном світу у ваговій категорії до 85 кг. У наступні роки він неодноразово вигравав чемпіонати Європи, а також здобував медалі світових першостей.

На Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро Беленюк став срібним призером. Через п’ять років, на Олімпіаді в Токіо, він виборов золоту медаль, перемігши у фіналі угорського борця Віктора Льорінца. Ця перемога стала однією з найважливіших для українського спорту на Іграх.

Після Олімпіади в Парижі 2024 року Беленюк оголосив про завершення міжнародної кар’єри в греко-римській боротьбі. У 2026 році він уперше виступив за правилами змішаних єдиноборств, дебютувавши в ММА.

Окрім спорту, Жан Беленюк займається політичною діяльністю. У 2019 році його обрали народним депутатом України IX скликання. Він працює у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту, де бере участь у підготовці законодавчих ініціатив, пов’язаних із розвитком фізичної культури та спорту.

За свої спортивні досягнення Беленюк удостоєний державних нагород України, зокрема ордена «За заслуги».

Цікаві факти

Жан Беленюк є першим в історії України олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби після здобуття незалежності.

Спортсмен неодноразово розповідав про випадки расизму, з якими стикався в Україні, та публічно виступав за боротьбу з дискримінацією.

У 2020 році Беленюк став переможцем телевізійного проєкту «Танці з зірками», де виступав у парі з професійною танцівницею Юлією Сахневич.

У липні 2021 року після повернення з Олімпіади спортсмен повідомив про випадок расистських образ у центрі Києва. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс, а правоохоронні органи розпочали перевірку.

Про особисте життя Жан Беленюк говорить небагато. У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його дружину чи дітей.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Жану Беленюку?

Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року. Його вік залежить від дати перегляду матеріалу. Він належить до покоління спортсменів, які принесли Україні найбільші успіхи у греко-римській боротьбі у XXI столітті.

Які головні досягнення Жана Беленюка?

Найвідомішим досягненням є золота медаль Олімпійських ігор у Токіо. Крім цього, він є чемпіоном світу, багаторазовим чемпіоном Європи та срібним призером Олімпіади-2016. Беленюк входить до числа найуспішніших українських борців усіх часів.

Чим займається Жан Беленюк після завершення кар’єри?

Після завершення міжнародної кар’єри у греко-римській боротьбі спортсмен продовжив політичну діяльність як народний депутат України. Також він почав виступати у змішаних єдиноборствах, дебютувавши в ММА у 2026 році.

Чи одружений Жан Беленюк?

У відкритих офіційних джерелах немає підтвердженої інформації про шлюб спортсмена. Сам Беленюк не робить особисте життя предметом публічного обговорення, тому достовірних відомостей про дружину чи дітей немає.

Де можна стежити за Жаном Беленюком?

Спортсмен активно веде офіційні сторінки в соціальних мережах, де публікує новини про спортивні виступи, політичну діяльність, благодійні проєкти та громадські ініціативи. Саме там з’являється більшість офіційної інформації про його діяльність.