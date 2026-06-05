Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
2026-05-06    75

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення за останні десятиліття. Банк Англії розпочав громадське обговорення нового вигляду банкнот номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, де замість історичних діячів можуть з’явитися представники британської дикої природи. Серед кандидатів — звичайна трав’яна жаба, європейський їжак, лисиця, дельфін, тюлень та інші тварини. Рішення вже викликало активні дискусії щодо того, чи повинні національні символи замінити постаті, які десятиліттями формували історичну пам’ять країни.

Чому Банк Англії відмовляється від історичних постатей

Сьогодні на британських банкнотах зображені колишній прем’єр-міністр часів Другої світової війни Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Джозеф Меллор Вільям Тернер та математик Алан Тюрінг. Ці особистості стали частиною британської фінансової символіки протягом останніх років.

Проте Банк Англії ще у 2025 році провів масштабні громадські консультації щодо майбутнього дизайну купюр. Із понад 44 тисяч отриманих пропозицій близько 60% учасників підтримали використання природних мотивів замість історичних постатей. Саме цей результат став підставою для запуску нового етапу голосування.

Регулятор пояснює, що нові серії банкнот випускаються не лише з естетичних причин. Зміна дизайну дозволяє впроваджувати додаткові елементи захисту від підробок та модернізувати систему безпеки готівки.

Які тварини можуть з’явитися на британських фунтах

Для фінального відбору експерти сформували список із 18 представників британської фауни.

Серед основних претендентів:

  • трав’яна жаба;
  • європейський їжак;
  • звичайна лисиця;
  • афаліна;
  • сірий тюлень;
  • земляний джміль;
  • атлантична іпатка;
  • окремі види сов та орланів.

Громадяни Великої Британії можуть обрати до двох кандидатів у кожній категорії. Після завершення голосування список буде скорочено до фіналістів. Остаточне рішення ухвалить голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

Чому саме жаба стала одним із символів кампанії

Особливу увагу медіа привернула саме трав’яна жаба. Її поява серед кандидатів стала несподіванкою для багатьох британців, адже раніше головними претендентами називалися їжаки, борсуки або лисиці. Однак екологи наголошують, що амфібії є важливими індикаторами стану навколишнього середовища та біорізноманіття країни.

На думку прихильників реформи, новий дизайн може привернути увагу до проблем збереження дикої природи та зробити банкноти інструментом популяризації екологічних цінностей. Противники ж вважають, що заміна Черчилля та інших історичних діячів послаблює історичну ідентичність британської валюти.

Що зміниться на британських банкнотах

Поточний дизайнМожливий новий дизайн
Вінстон ЧерчилльТрав’яна жаба
Джейн ОстінЄвропейський їжак
Алан ТюрінгАфаліна
Дж. М. В. ТернерЛисиця або інші види фауни

Водночас повністю від людських образів Велика Британія не відмовляється. Портрет короля Чарльза III залишиться на банкнотах наступного покоління незалежно від результатів голосування.

Чому рішення викликало політичну дискусію

Ідея прибрати історичних діячів уже стала предметом політичних суперечок. Частина британських політиків звинуватила ініціаторів змін у спробі поступово витіснити історичну спадщину з публічного простору. Особливо гостро обговорюється можливе зникнення з купюр образу Черчилля, який для багатьох британців залишається символом перемоги у Другій світовій війні.

Прихильники оновлення наголошують, що банкноти повинні відображати не лише історію, а й сучасні пріоритети суспільства. Вони вказують, що природа та захист довкілля сьогодні є важливими елементами національної ідентичності не менше, ніж політичні лідери минулого.

Роз’яснення

Чи справді Черчилль зникне з британських грошей?

Так, якщо остаточний дизайн із дикою природою буде затверджений. Водночас зміна відбуватиметься поступово, а нинішні банкноти ще тривалий час залишатимуться в обігу.

Коли з’являться нові банкноти?

Банк Англії поки не назвав конкретну дату запуску нової серії. Очікується, що процес розробки та впровадження триватиме кілька років після завершення громадських консультацій.

Хто ухвалить остаточне рішення?

Громадське голосування має консультативний характер. Фінальний вибір тварин для банкнот робитиме керівництво Банку Англії після аналізу результатів опитування та рекомендацій експертів.

Висновок

Дискусія навколо нових британських банкнот вийшла далеко за межі дизайну грошових знаків. Вона демонструє, як змінюються суспільні пріоритети та уявлення про національні символи. Якщо пропозицію буде реалізовано, Велика Британія стане однією з небагатьох країн світу, де дика природа витіснить історичних діячів із головних елементів оформлення національної валюти.

Алан Тюрінг, Банк Англії, Банк Англії голосування, банкноти Великої Британії, британська валюта, британська історія, британська фауна, британські банкноти, британські новини, Велика Британія, Вінстон Черчилль, готівка, дельфін на банкноті, Джейн Остін, дизайн банкнот, дикі тварини Британії, економіка Великої Британії, європейський їжак, жаба замість Черчилля, захист від підробок, лисиця на банкноті, новий дизайн грошей, новини фінансів, символи Великої Британії, трав'яна жаба, фінанси Британії, фунт стерлінгів, фунти стерлінгів, Чарльз III, Черчилль на банкнотах
Останні новини
Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату читать далее
05-06, 16:03
Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення читать далее
05-06, 15:58
На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії
На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій читать далее
05-06, 15:54
ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку

ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку
У першому кварталі 2026 року економіка єврозони вперше з 2022 читать далее
05-06, 15:51
Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026

Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026
Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку читать далее
05-06, 12:10
За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні

За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні
Порушення правил дорожнього руху в Україні можуть обернутися не лише читать далее
05-06, 12:07
Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями

Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями
Питання пенсійного віку в Україні знову опинилося в центрі уваги читать далее
05-06, 12:03
Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026
Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д'Івуару в товариському матчі читать далее
05-06, 12:01
Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині

Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині
У Броварському районі Київської області внаслідок удару по заводу «Яготинське читать далее
05-06, 10:48
Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий

Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий
В Оболонському районі Києва вранці стався вибух на терміналі «Нової читать далее
05-06, 10:45
Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях

Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях
Національна поліція проводить 58 обшуків у 16 областях України в читать далее
05-06, 10:42
У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом

У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом
Міністерство оборони України розглядає можливість масштабного залучення іноземних громадян до читать далее
04-06, 22:03
Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі

Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ читать далее
04-06, 21:54
У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків

У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ідею виключення українських читать далее
04-06, 20:40
У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову

У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову
У Києві 4 червня демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, який читать далее
04-06, 19:46
5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
5 червня 2026 року — це дата, яка поєднує церковні читать далее
04-06, 19:34
Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
5 червня 2026 року стане днем, коли багато рішень матимуть читать далее
04-06, 19:26
Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини

Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини
Російський літній наступ в Україні навряд чи дозволить Москві досягти читать далее
04-06, 19:15
На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову

На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову
Україна та Угорщина погодили 11 пунктів, які стосуються розширення прав читать далее
04-06, 18:56
Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025
Адріана Пущак — українська модель, підприємниця та громадська діячка, яка читать далее
04-06, 18:53
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції