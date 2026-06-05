Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення за останні десятиліття. Банк Англії розпочав громадське обговорення нового вигляду банкнот номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, де замість історичних діячів можуть з’явитися представники британської дикої природи. Серед кандидатів — звичайна трав’яна жаба, європейський їжак, лисиця, дельфін, тюлень та інші тварини. Рішення вже викликало активні дискусії щодо того, чи повинні національні символи замінити постаті, які десятиліттями формували історичну пам’ять країни.

Чому Банк Англії відмовляється від історичних постатей

Сьогодні на британських банкнотах зображені колишній прем’єр-міністр часів Другої світової війни Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Джозеф Меллор Вільям Тернер та математик Алан Тюрінг. Ці особистості стали частиною британської фінансової символіки протягом останніх років.

Проте Банк Англії ще у 2025 році провів масштабні громадські консультації щодо майбутнього дизайну купюр. Із понад 44 тисяч отриманих пропозицій близько 60% учасників підтримали використання природних мотивів замість історичних постатей. Саме цей результат став підставою для запуску нового етапу голосування.

Регулятор пояснює, що нові серії банкнот випускаються не лише з естетичних причин. Зміна дизайну дозволяє впроваджувати додаткові елементи захисту від підробок та модернізувати систему безпеки готівки.

Які тварини можуть з’явитися на британських фунтах

Для фінального відбору експерти сформували список із 18 представників британської фауни.

Серед основних претендентів:

трав’яна жаба;

європейський їжак;

звичайна лисиця;

афаліна;

сірий тюлень;

земляний джміль;

атлантична іпатка;

окремі види сов та орланів.

Громадяни Великої Британії можуть обрати до двох кандидатів у кожній категорії. Після завершення голосування список буде скорочено до фіналістів. Остаточне рішення ухвалить голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

Чому саме жаба стала одним із символів кампанії

Особливу увагу медіа привернула саме трав’яна жаба. Її поява серед кандидатів стала несподіванкою для багатьох британців, адже раніше головними претендентами називалися їжаки, борсуки або лисиці. Однак екологи наголошують, що амфібії є важливими індикаторами стану навколишнього середовища та біорізноманіття країни.

На думку прихильників реформи, новий дизайн може привернути увагу до проблем збереження дикої природи та зробити банкноти інструментом популяризації екологічних цінностей. Противники ж вважають, що заміна Черчилля та інших історичних діячів послаблює історичну ідентичність британської валюти.

Що зміниться на британських банкнотах

Поточний дизайн Можливий новий дизайн Вінстон Черчилль Трав’яна жаба Джейн Остін Європейський їжак Алан Тюрінг Афаліна Дж. М. В. Тернер Лисиця або інші види фауни

Водночас повністю від людських образів Велика Британія не відмовляється. Портрет короля Чарльза III залишиться на банкнотах наступного покоління незалежно від результатів голосування.

Чому рішення викликало політичну дискусію

Ідея прибрати історичних діячів уже стала предметом політичних суперечок. Частина британських політиків звинуватила ініціаторів змін у спробі поступово витіснити історичну спадщину з публічного простору. Особливо гостро обговорюється можливе зникнення з купюр образу Черчилля, який для багатьох британців залишається символом перемоги у Другій світовій війні.

Прихильники оновлення наголошують, що банкноти повинні відображати не лише історію, а й сучасні пріоритети суспільства. Вони вказують, що природа та захист довкілля сьогодні є важливими елементами національної ідентичності не менше, ніж політичні лідери минулого.

Роз’яснення

Чи справді Черчилль зникне з британських грошей?

Так, якщо остаточний дизайн із дикою природою буде затверджений. Водночас зміна відбуватиметься поступово, а нинішні банкноти ще тривалий час залишатимуться в обігу.

Коли з’являться нові банкноти?

Банк Англії поки не назвав конкретну дату запуску нової серії. Очікується, що процес розробки та впровадження триватиме кілька років після завершення громадських консультацій.

Хто ухвалить остаточне рішення?

Громадське голосування має консультативний характер. Фінальний вибір тварин для банкнот робитиме керівництво Банку Англії після аналізу результатів опитування та рекомендацій експертів.

Висновок

Дискусія навколо нових британських банкнот вийшла далеко за межі дизайну грошових знаків. Вона демонструє, як змінюються суспільні пріоритети та уявлення про національні символи. Якщо пропозицію буде реалізовано, Велика Британія стане однією з небагатьох країн світу, де дика природа витіснить історичних діячів із головних елементів оформлення національної валюти.