Зернова кава – яку обрати

У світі кави багато варіантів для вибору, але саме зернова кава посідає лідируючі позиції серед справжніх гурманів. Багато хто віддає перевагу саме їй через можливість зберегти свіжість аромату та смаку до моменту заварювання.

Зернова кава дає вам повний контроль над процесом приготування. Ви можете самостійно обирати ступінь помолу під свій улюблений спосіб заварювання — від тонкого для еспресо до крупного для френч-пресу, тому саме зернова кава дозволяє насолоджуватися повноцінним ароматом та смаком, який неможливо отримати з інших видів кави.

Як обрати ідеальну зернову каву

Щоб отримати максимальне задоволення від кави, важливо правильно обрати зерна – є декілька ключових критеріїв, на які варто звернути увагу при покупці.

Сорт кави

Перший фактор — це сорт кави, найпопулярніші серед них — це Арабіка та Робуста. Арабіка відома своїм більш м’яким і солодким смаком з нотками фруктів та кислинкою. Робуста, навпаки, має міцніший і гіркіший смак з горіховими нотками і містить більше кофеїну, тому для тих, хто любить експериментувати, часто пропонують суміші, які поєднують ці два сорти в різних пропорціях.

Походження зерен

Друге важливе питання — звідки походить ваша кава. Африканська кава, наприклад, має яскравий фруктовий смак, часто з винними нотками. Кава в зернах з Латинської Америки більш шоколадна, з горіховими нотками, а азійська — зазвичай глибока, землиста, з відчутним тілом. Розуміння географічного походження кави допоможе вам обрати той смак, який найкраще відповідає вашим вподобанням.

Ступінь обжарки

Обжарка кавових зерен також відіграє важливу роль у створенні кінцевого смаку напою. Світла обжарка зберігає більше кислотності і фруктових ноток, середня — баланс між кислинкою та солодкістю, а темна обжарка надає каві глибокі, карамелізовані та шоколадні відтінки.

Як смак залежить від обробки кавових зерен

Обробка кофе в зернах після збору врожаю значно впливає на їхній смак. Є три основних методи обробки кавових зерен: натуральна, мита і полусуха.

Натуральна обробка залишає м’якоть кавових вишень на зернах під час сушіння, що надає напою яскраво виражені фруктові нотки та солодкість – цей метод найчастіше застосовується в країнах з теплим і сухим кліматом, таких як Бразилія.

Мита обробка передбачає видалення м’якоті перед сушінням, що робить смак кави більш чистим, кислотним і легким. Вона часто використовується для сортів Арабіки, які ростуть в регіонах з вологим кліматом, як-от у Колумбії та Кенії.

Полусуха обробка — це проміжний варіант, де частина м’якоті залишається на зерні. Така кава поєднує в собі як кислинку, так і солодкість, а також має більш щільне тіло – її часто виробляють у країнах, таких як Індонезія.

Рекомендації щодо вибору зернової кави від PapaKava

Магазин PapaKava пропонує широкий асортимент зернової кави на будь-який смак. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте своє знайомство з кавою, чи є досвідченим гурманом, у PapaKava знайдеться ідеальний варіант для вас.