Землю накриє потужна магнітна буря рівня G3: що відомо

Сьогодні Землю накриє сильна магнітна буря рівня G3 за шкалою NOAA, ймовірність якої вчені оцінюють у 96%. За даними центрів космічного моніторингу, геомагнітне збурення пов’язане зі спалахом сонячної активності на початку червня та може тривати понад добу, захопивши також наступний день. Фахівці попереджають про можливий вплив бурі на роботу супутникових систем, навігації, радіозв’язку та електромереж у різних регіонах світу.

За оцінками дослідників космічної погоди, ймовірність того, що геомагнітна буря триватиме більше 24 годин, становить близько 85%. Причиною стало викидання корональної маси Сонця після серії потужних спалахів, які були зафіксовані на початку місяця. Потоки заряджених частинок досягли магнітосфери Землі та спричинили її суттєве збурення.

Рівень G3 належить до категорії сильних магнітних бур. Такі явища здатні викликати локальні перебої у роботі систем супутникового зв’язку, впливати на точність GPS-навігації та створювати додаткове навантаження на енергетичну інфраструктуру. У минулі роки бурі аналогічного рівня супроводжувалися появою полярних сяйв у широтах, де їх зазвичай не спостерігають.

Науковці наголошують, що підвищена сонячна активність є частиною поточного циклу Сонця, який наближається до свого максимуму. Протягом останніх місяців астрономи регулярно фіксували великі сонячні плями та потужні спалахи, які збільшують ризик виникнення геомагнітних збурень на Землі. Саме у період сонячного максимуму кількість магнітних бур зазвичай досягає найвищих показників.

Фахівці з космічної погоди також відзначають, що нинішня буря може вплинути на роботу високочастотного радіозв’язку, який використовується в авіації та морській навігації. Оператори супутникових систем і енергетичні компанії в таких випадках переходять на режим підвищеного моніторингу, щоб оперативно реагувати на можливі відхилення в роботі обладнання.

Медики зазначають, що частина людей може відчувати погіршення самопочуття під час сильних магнітних бур. Серед найпоширеніших скарг називають головний біль, втому, коливання артеріального тиску, безсоння та зниження концентрації уваги. Водночас наукова спільнота продовжує дискусії щодо ступеня впливу геомагнітних явищ на організм людини, оскільки результати досліджень залишаються неоднозначними.

Поточна буря стала однією з найсильніших геомагнітних подій червня. У разі збереження високої активності Сонця найближчими днями можливі нові магнітні збурення різної інтенсивності. Центри космічного моніторингу продовжують спостереження за ситуацією та оновлюють прогнози залежно від швидкості та щільності сонячного вітру.

Підвищений рівень геомагнітної активності очікується щонайменше до завершення завтрашнього дня. Фахівці рекомендують стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди, особливо компаніям, діяльність яких залежить від супутникового зв’язку, навігаційних систем та електронної інфраструктури.