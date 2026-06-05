Земля змістилася майже на метр: вчені пояснили причину

Міжнародна група дослідників зафіксувала зміщення осі обертання Землі майже на один метр протягом останніх двох десятиліть через масштабне виснаження запасів підземних вод у різних регіонах світу. Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Geophysical Research Letters, показали, що з 1993 по 2010 рік планета змінила положення приблизно на 80 сантиметрів, а основною причиною цього процесу стало масове перекачування ґрунтових вод для потреб сільського господарства, промисловості та населення.

Науковці дійшли висновку, що за вказаний період людство перемістило близько 2,15 трильйона тонн підземних вод. Після використання значна частина цієї води потрапила до річок, морів та океанів, що змінило розподіл маси на поверхні планети. Саме цей фактор, за словами авторів дослідження, вплинув на положення осі обертання Землі та спричинив її поступове зміщення.

Дослідники порівнюють процес із поведінкою дзиґи. Коли маса всередині об’єкта розподіляється нерівномірно, змінюється і його положення під час обертання. Аналогічний механізм працює і в масштабах планети. Хоча Земля продовжує обертатися навколо своєї осі без загрози для життя людей, навіть незначні зміни у розподілі мас можуть впливати на геофізичні параметри та кліматичні процеси.

Розрахунки показали, що найбільший внесок у зміщення осі зробили регіони з інтенсивним використанням підземних вод. Особливо значні обсяги водозабору зафіксовані в Північній Америці, Індії, Китаї та окремих районах Близького Сходу. У багатьох із цих регіонів підземні води залишаються ключовим джерелом забезпечення населення, зрошення полів та роботи промислових підприємств.

Автори роботи наголошують, що людська діяльність уже давно стала одним із факторів, здатних впливати на глобальні процеси планетарного масштабу. Раніше вчені пов’язували зміни положення осі Землі переважно з таненням льодовиків, переміщенням льодових мас у Гренландії та Антарктиді, а також із природними процесами у надрах планети. Нове дослідження демонструє, що використання підземних вод також має відчутний ефект.

Крім зміщення осі, відкачування ґрунтових вод впливає на рівень Світового океану. За оцінками науковців, переміщення понад двох трильйонів тонн води сприяло підвищенню рівня моря приблизно на 6 міліметрів. На перший погляд ця цифра здається незначною, однак для кліматологів навіть такі зміни мають важливе значення, оскільки накопичуються протягом десятиліть та посилюють довгострокові тенденції підвищення рівня океану.

Вчені підкреслюють, що саме супутникові спостереження та сучасні методи геодезичних вимірювань дозволили з високою точністю відстежити зміни положення планети. Ще кілька десятиліть тому подібні коливання було практично неможливо виміряти. Сьогодні фахівці можуть аналізувати навіть мінімальні відхилення та оцінювати їхній зв’язок із природними й антропогенними процесами.

Наукова спільнота розглядає результати дослідження як чергове свідчення масштабного впливу людини на глобальні системи Землі. Зростання споживання води, збільшення населення та розширення сільськогосподарського виробництва можуть посилити навантаження на підземні водоносні горизонти в найближчі десятиліття. Це означає, що процеси перерозподілу водних ресурсів продовжать впливати не лише на локальну екологію, а й на характеристики планети загалом.

Попри гучні заголовки про зміщення Землі майже на метр, дослідники наголошують, що йдеться про повільний геофізичний процес, який не створює безпосередньої небезпеки для населення. Водночас відкриття демонструє, наскільки тісно сучасна цивілізація пов’язана з природними механізмами, що визначають стан планети.