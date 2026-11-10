Землетрус? У Києві, Вінниці та інших містах відчули нічні поштовхи

У ніч проти 10 листопада 2026 року жителі Києва, Житомира, Вінниці та Дніпра повідомили про незвичні підземні поштовхи й гучні звуки, схожі на вибухи. Повідомлення про коливання будинків почали з’являтися в місцевих і моніторингових Telegram-каналах невдовзі після опівночі. Найбільше скарг надходило з Вінницької області, де, за словами очевидців, вібрація будівель розбудила людей і налякала дітей. Деякі мешканці стверджували, що через коливання в оселях відчинялися двері та обсипалася штукатурка. Водночас станом на ранок офіційного підтвердження землетрусу на території України не було, а причини явища залишалися невстановленими.

Перші повідомлення про незвичні звуки та вібрацію з’явилися приблизно після 00:00 за київським часом. Про поштовхи писали жителі Бучанського району Київської області, Глевахи, Теремків і Борщагівки. Згодом аналогічні повідомлення почали надходити з Житомира, Вінниці та Дніпра.

Очевидці описували явище по-різному: одні говорили про короткий сильний удар і подальше тремтіння будинків, інші — про гучний низькочастотний гул, який нагадував віддалений вибух. Частина людей повідомляла, що коливання були настільки відчутними, що прокинулися навіть ті, хто міцно спав. Водночас мешканці окремих районів зазначених міст не помітили нічого незвичного.

Особливу увагу привернули повідомлення з Вінниччини. Місцеві жителі писали, що поштовхи відчували в різних населених пунктах області. За їхніми словами, в окремих будинках тремтіли конструкції, а діти прокидалися та плакали від переляку. Однак незалежних вимірювань, які підтверджували б силу коливань у конкретних населених пунктах, оприлюднено не було.

У повідомленнях моніторингових ресурсів також звернули увагу на те, що приблизно за годину до появи скарг на Київщині не фіксували ворожих повітряних цілей. Це стало підставою для припущень, що звуки, які люди сприйняли як вибухи, могли мати іншу природу. Проте відсутність зафіксованих повітряних цілей сама по собі не дає змоги встановити походження звуків або коливань.

Автоматична система Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру сформувала картку події приблизно о 00:26. Водночас вона не містила основних параметрів, необхідних для ідентифікації землетрусу: магнітуди, точних координат епіцентру та глибини осередку. На карті Геологічної служби США підтвердженої сейсмічної події в Україні за цей період також не було. Тому наявні дані не дозволяли визначити, чи йшлося про природне явище, чи про коливання іншого походження.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, серед зареєстрованих землетрусів на території України останніми днями фігурувала подія в Полтавській області 30 жовтня. Її зафіксували о 02:14, магнітуда становила 3,2. Підтверджених даних про аналогічну сейсмічну подію в ніч проти 10 листопада не оприлюднювали.

В Україні періодично реєструють землетруси різної інтенсивності. Зокрема, 22 вересня 2026 року в Полтавській області зафіксували підземні коливання магнітудою 4,2. Епіцентр розташовувався на території Полтавського району. Однак попередні сейсмічні події не дають підстав автоматично пов’язувати їх із нічними повідомленнями з Київщини, Вінниччини, Житомира та Дніпра.

Для встановлення природи нинішнього явища необхідні результати аналізу сейсмічних записів та інформація від профільних державних установ. Поки не оприлюднено підтверджених параметрів події, версії про землетрус, вибух або інше джерело вібрації залишаються припущеннями. Так само немає підтверджених даних про пошкодження будівель чи постраждалих унаслідок нічних коливань.