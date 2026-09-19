Землетрус на Львівщині: біля кордону з Польщею були поштовхи
2026-19-09    131

Землетрус на Львівщині: біля кордону з Польщею були поштовхи

У ніч на 17 вересня у Самбірському районі Львівської області стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Головний центр спеціального контролю зареєстрував підземні поштовхи о 01:31:45 за київським часом. Осередок залягав на глибині близько 3 км у південно-західній частині району, неподалік Турки та українсько-польського кордону.

За даними Головного центру спеціального контролю, координати джерела становили 49,12 градуса північної широти та 22,99 градуса східної довготи. Фахівці класифікували подію як землетрус, який не відчувається людьми. Даних про постраждалих або пошкодження внаслідок поштовхів немає.

Землетрус стався на тлі інших сейсмічних подій у західних регіонах. 15 вересня у Мукачівському районі Закарпатської області було зареєстровано поштовхи магнітудою 2,5. Вони сталися о 21:26:01 на глибині 3 км і, за класифікацією ГЦСК, належали до ледве відчутних.

Офіційний моніторинг також фіксував раніше у вересні сейсмічну активність в інших західних областях. 2 вересня в Івано-Франківській області зареєстрували землетрус магнітудою 1,8, а 1 вересня у Чернівецькій області — магнітудою 1,3. Наприкінці серпня поштовхи магнітудою 1,7 фіксували у Хмельницькій області та магнітудою 1,7 — на Закарпатті.

Окремий землетрус на Львівщині стався 26 липня. Його джерело розташовувалося на території Пустомитівської міської громади Львівського району, приблизно за 4 км під поверхнею землі. Магнітуда становила 2,8, а ГЦСК відніс подію до категорії ледве відчутних.

Сейсмічний моніторинг Головного центру спеціального контролю передбачає постійне спостереження за геофізичними явищами в Україні та світі. Установа також виконує функції Національного центру даних Міжнародної системи моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Для оцінки таких подій використовується не лише магнітуда, а й характеристика відчутності коливань. У випадку події 17 вересня зафіксована магнітуда 2,0, глибина 3 км та відсутність ознак відчутного впливу. Подальші повідомлення ГЦСК можуть уточнювати параметри землетрусу, якщо мешканці району передадуть інформацію про власні спостереження.

землетрус, Львівщина, новини України, Самбірський район, Турка
Останні новини
Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану

Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану
Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон Lindsey O. читать далее
19-09, 10:06
Трамп заявив про угоду США і Данії щодо Гренландії

Трамп заявив про угоду США і Данії щодо Гренландії
Президент США Дональд Трамп 18 вересня заявив, що Вашингтон досяг читать далее
19-09, 10:03
США погодили пакет ППО для України на $2,68 млрд, без Patriot

США погодили пакет ППО для України на $2,68 млрд, без Patriot
Державний департамент США 18 вересня попередньо схвалив можливий продаж Україні читать далее
19-09, 10:01
Землетрус на Львівщині: біля кордону з Польщею були поштовхи

Землетрус на Львівщині: біля кордону з Польщею були поштовхи
У ніч на 17 вересня у Самбірському районі Львівської області читать далее
19-09, 08:58
У Болівії відкрили новий вид дикої кішки: вперше за 100 років

У Болівії відкрили новий вид дикої кішки: вперше за 100 років
Міжнародна група вчених описала новий вид дикої кішки Leopardus tilcayo, читать далее
18-09, 20:35
ChatGPT отримав нову функцію: що тепер можуть користувачі

ChatGPT отримав нову функцію: що тепер можуть користувачі
18 вересня 2026 року OpenAI розширила доступ до запланованих завдань читать далее
18-09, 20:33
Хакер зламав захист 26 ігор: Denuvo звернулася до суду

Хакер зламав захист 26 ігор: Denuvo звернулася до суду
Компанія Denuvo подала позов до Окружного суду США Північного округу читать далее
18-09, 20:31
62% компаній не готові до зростання AI-сховищ даних

62% компаній не готові до зростання AI-сховищ даних
62% організацій не вважають свою інфраструктуру готовою до майбутнього зростання читать далее
18-09, 20:27
Біля Землі виявили понад 40 тисяч астероїдів: що відомо

Біля Землі виявили понад 40 тисяч астероїдів: що відомо
Астрономи у листопаді 2025 року зафіксували 40-тисячний навколоземний астероїд, а читать далее
18-09, 20:24
Вчені змоделювали 1000 років майбутнього цивілізації

Вчені змоделювали 1000 років майбутнього цивілізації
Вчені змоделювали 1000 років розвитку технологічної цивілізації та встановили, що читать далее
18-09, 20:21
Ліззі Борден у серіалі «Монстр»: де сюжет розходиться з фактами

Ліззі Борден у серіалі «Монстр»: де сюжет розходиться з фактами
17 вересня 2026 року Netflix випустив четвертий сезон антології Райана читать далее
18-09, 17:54
Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях

Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях
У Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до читать далее
18-09, 16:02
Пенсії в Україні можуть затримувати на 3–5 днів через дефіцит

Пенсії в Україні можуть затримувати на 3–5 днів через дефіцит
Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що в Україні пенсійні виплати читать далее
18-09, 15:58
Поїзди під час тривог: в «Укрзалізниці» пояснили нові правила

Поїзди під час тривог: в «Укрзалізниці» пояснили нові правила
«Укрзалізниця» пояснила нові правила роботи пасажирських поїздів під час повітряних читать далее
18-09, 15:55
У машині мера Львова Садового знайшли прослушку

У машині мера Львова Садового знайшли прослушку
У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій читать далее
18-09, 15:51
Яке церковне свято 19 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 19 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
19 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мучеників Трохима, читать далее
18-09, 15:47
Віктор Ніколюк: біографія та цікаві факти про генерал-майора ЗСУ

Віктор Ніколюк: біографія та цікаві факти про генерал-майора ЗСУ
Віктор Ніколюк — генерал-майор Збройних сил України, Герой України та читать далее
18-09, 09:56
Олександр Караваєв: біографія та цікаві факти про футболіста

Олександр Караваєв: біографія та цікаві факти про футболіста
Олександр Караваєв — український футболіст, який виступає на позиції правого читать далее
18-09, 09:54
Мерцу загрожує відставка: у Німеччині обговорюють зміну канцлера

Мерцу загрожує відставка: у Німеччині обговорюють зміну канцлера
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під посиленим політичним тиском напередодні читать далее
18-09, 09:52
Банк Японії підвищив ставку до 1,25%: світову економіку чекають ризики

Банк Японії підвищив ставку до 1,25%: світову економіку чекають ризики
Банк Японії 18 вересня підвищив ключову процентну ставку на 25 читать далее
18-09, 09:49
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар