Землетрус на Львівщині: біля кордону з Польщею були поштовхи

У ніч на 17 вересня у Самбірському районі Львівської області стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Головний центр спеціального контролю зареєстрував підземні поштовхи о 01:31:45 за київським часом. Осередок залягав на глибині близько 3 км у південно-західній частині району, неподалік Турки та українсько-польського кордону.

За даними Головного центру спеціального контролю, координати джерела становили 49,12 градуса північної широти та 22,99 градуса східної довготи. Фахівці класифікували подію як землетрус, який не відчувається людьми. Даних про постраждалих або пошкодження внаслідок поштовхів немає.

Землетрус стався на тлі інших сейсмічних подій у західних регіонах. 15 вересня у Мукачівському районі Закарпатської області було зареєстровано поштовхи магнітудою 2,5. Вони сталися о 21:26:01 на глибині 3 км і, за класифікацією ГЦСК, належали до ледве відчутних.

Офіційний моніторинг також фіксував раніше у вересні сейсмічну активність в інших західних областях. 2 вересня в Івано-Франківській області зареєстрували землетрус магнітудою 1,8, а 1 вересня у Чернівецькій області — магнітудою 1,3. Наприкінці серпня поштовхи магнітудою 1,7 фіксували у Хмельницькій області та магнітудою 1,7 — на Закарпатті.

Окремий землетрус на Львівщині стався 26 липня. Його джерело розташовувалося на території Пустомитівської міської громади Львівського району, приблизно за 4 км під поверхнею землі. Магнітуда становила 2,8, а ГЦСК відніс подію до категорії ледве відчутних.

Сейсмічний моніторинг Головного центру спеціального контролю передбачає постійне спостереження за геофізичними явищами в Україні та світі. Установа також виконує функції Національного центру даних Міжнародної системи моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Для оцінки таких подій використовується не лише магнітуда, а й характеристика відчутності коливань. У випадку події 17 вересня зафіксована магнітуда 2,0, глибина 3 км та відсутність ознак відчутного впливу. Подальші повідомлення ГЦСК можуть уточнювати параметри землетрусу, якщо мешканці району передадуть інформацію про власні спостереження.