Зеленський звинуватив США в нечесному рішенні щодо дизеля РФ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США, яке дозволяє операції з російським дизельним пальним, заявивши, що воно принесе Москві додаткові кошти для продовження війни. Про це він сказав на тлі переговорів української делегації з американською стороною у Флориді, де обговорюють можливі кроки для завершення війни або досягнення припинення вогню.

«Нашу команду використовують просто як ширму. І це точно нечесно, це точно не по-партнерськи. І, на мій погляд, це слабке рішення сильних партнерів», — заявив Зеленський, коментуючи американське рішення щодо російського дизеля.

За словами президента, українська переговорна група перебуває у Флориді та проводить консультації з представниками США. Серед основних тем — пошук шляхів до завершення російсько-української війни або принаймні домовленості про припинення вогню. Київ розглядає зупинення атак на енергетичну інфраструктуру як один із можливих початкових кроків до ширшого перемир’я.

Зеленський вважає, що послаблення обмежень на операції з російським паливом суперечить зусиллям, спрямованим на скорочення ресурсів, доступних Кремлю для ведення бойових дій. Додаткові надходження від продажу енергоносіїв можуть підтримувати російські державні фінанси в умовах війни, тоді як Україна на переговорах намагається домогтися зменшення російських ударів по своїй території.

Критика президента пролунала в момент, коли сторони обговорюють можливі взаємні кроки у сфері енергетичної безпеки. Українська позиція полягає в тому, що припинення ударів по енергетичних об’єктах має стосуватися обох сторін. Така домовленість могла б зменшити ризики для енергосистеми та цивільного населення напередодні зимового періоду, однак її практична реалізація залежить від готовності Росії дотримуватися погоджених умов.

Для Києва важливо, щоб переговори про припинення вогню не супроводжувалися рішеннями, які збільшують фінансові можливості Москви. Українська сторона прагне пов’язати будь-які кроки щодо послаблення санкцій із конкретними діями Росії, зокрема припиненням атак на українську енергетичну інфраструктуру. Без таких умов окремі поступки, на думку українського керівництва, можуть не сприяти деескалації.

Рішення Вашингтона щодо російського дизеля також порушує питання узгодженості американської санкційної політики з дипломатичними зусиллями. Якщо Росія отримуватиме додаткові доходи від експорту пального без зустрічних зобов’язань, це може ускладнити досягнення домовленостей, які передбачають скорочення бойових дій. Водночас подальші переговори мають показати, чи готові США пов’язувати енергетичні поступки з конкретними кроками Москви.

Санкції проти російського енергетичного сектору запроваджувалися для обмеження доходів, які Кремль може спрямовувати на фінансування війни. Водночас обмеження на торгівлю нафтою та нафтопродуктами мають різні правові режими, винятки й умови застосування. Тому дозвіл на окремі операції з паливом не обов’язково означає повне скасування санкцій проти російської енергетики.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів контактів у Флориді, позиції Москви щодо припинення ударів і того, чи зможуть учасники переговорів погодити механізм контролю за виконанням можливого перемир’я. Наразі заяви Зеленського свідчать про розбіжності між Києвом і Вашингтоном щодо того, як поєднувати дипломатичні ініціативи з економічним тиском на Росію.