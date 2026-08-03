Зеленський звільнив Стефанишину з посади посла у США
2026-03-08    79

Зеленський звільнив Стефанишину з посади посла у США

Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанишину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки указом, оприлюдненим у серпні 2026 року. Рішення стосується дипломатичного представництва у Вашингтоні та припиняє повноваження Стефанишини як керівниці українського посольства.

Перед ухваленням рішення Стефанишина заявляла, що Володимир Зеленський не просив її залишити посаду і не повідомляв про намір припинити її роботу як посла. За її словами, питання подальшого перебування на посаді залишалося предметом консультацій.

Звільнення Стефанишини відбулося на тлі скандалу, пов’язаного з питаннями нерухомості. Офіційних пояснень причин припинення дипломатичних повноважень у тексті указу президента не наведено. Також державні органи не оприлюднювали додаткової інформації щодо підстав кадрового рішення.

Ольгу Стефанишину призначили послом у США у 2025 році після роботи на посаді віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Урядову посаду вона обіймала з 2020 року, координуючи питання виконання зобов’язань у межах європейської інтеграції та співпраці з НАТО.

Під час роботи у Вашингтоні Стефанишина відповідала за розвиток дипломатичних контактів зі Сполученими Штатами, зокрема за напрямами безпеки, оборони, міжнародної підтримки та політичної взаємодії. Посольство у США належить до ключових дипломатичних установ через стратегічне значення відносин між двома країнами.

До призначення послом Стефанишина працювала у сфері європейської інтеграції. Вона брала участь у координації державної політики щодо адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу та супроводжувала переговорні процеси з міжнародними партнерами.

Посада посла у США передбачає представлення інтересів держави перед американською адміністрацією, Конгресом США та іншими інституціями. Після звільнення Стефанишини має бути визначений новий кандидат на посаду керівника дипломатичної місії, який проходитиме процедуру погодження.

Кадрові рішення щодо послів ухвалює президент відповідно до законодавства. До призначення нового глави дипломатичного представництва роботу посольства забезпечують інші посадові особи установи.

Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки відповідним указом, оприлюдненим у серпні 2026 року. Рішення стосується дипломатичного представництва у Вашингтоні та припиняє виконання Стефанішиною обов’язків глави української дипломатичної місії в США.

До звільнення Стефанішина заявляла, що президент не звертався до неї з проханням залишити посаду та не висловлював бажання її відставки. За її словами, питання продовження роботи на дипломатичній посаді залишалося предметом внутрішніх консультацій.

Зміна керівника посольства відбулася на тлі інформаційного скандалу, пов’язаного з питаннями нерухомості. Подробиці офіційного обґрунтування рішення про звільнення у президентському указі не наведені. У державних органах також не повідомляли про конкретні причини припинення повноважень дипломата.

Ольга Стефанішина була призначена послом у США у 2025 році після роботи на посаді віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Її діяльність була пов’язана з координацією переговорів щодо взаємодії з Європейським Союзом і НАТО, а також із питаннями міжнародної підтримки.

Під час роботи у Вашингтоні Стефанішина представляла інтереси держави у відносинах зі США, які залишаються одним із ключових партнерів у питаннях безпеки, оборони та фінансової допомоги. Посольство у США є одним із найбільших дипломатичних представництв за кількістю напрямів роботи та залучених структур.

Перед призначенням послом Стефанішина очолювала урядовий напрям європейської інтеграції. Вона працювала над виконанням зобов’язань у межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом та підготовкою державних інституцій до подальшого зближення з європейськими структурами.

Посада посла у США є політично чутливою через значний вплив американської адміністрації та Конгресу на міжнародну підтримку Києва. Призначення нового керівника дипломатичної місії має відбутися відповідно до процедури погодження кандидатури та видання відповідного указу президента.

Ротація дипломатичних представників є стандартною практикою для державних органів. Новий глава посольства після призначення має отримати агреман від країни перебування та офіційно розпочати виконання повноважень після завершення необхідних процедур.

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