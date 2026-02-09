Зеленський зробив низку важливих заяв

Енергетика РФ є законною ціллю, адже фінансує війну, заявив президент Зеленський.

“Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно — те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців”.

Інші заяви президента:

◽️У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 — топи. Усі хочуть інвестувати.

◽️Українські села знову стануть місцем для комфортного життя — повернути людей у села можуть дотаційні програми, кредити та інфраструктура.

◽️Рабства в Україні немає — ті, хто не підлягає мобілізації за віком, мають право виїжджати,.