Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців
2026-16-09    140

Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News, що у нинішній війні Росії проти України вже не може бути переможців через масштаб людських втрат. За його словами, головним результатом для обох сторін і світу має стати припинення бойових дій та встановлення миру.

«Через стільки людських втрат війна перестала бути про перемогу для обох ще в перший день», – сказав Зеленський. Він наголосив, що найважливішою перемогою для України, Росії та міжнародної спільноти вважає завершення війни.

Глава держави окремо пояснив, що в нинішніх умовах саме припинення бойових дій має розглядатися як результат, якого необхідно досягти. «Для миру перемога – це мир. Зупинити цю війну. І це перемога для людських життів», – заявив президент.

Заява Зеленського відрізняється від його публічної риторики, яку він використовував раніше, коли говорив про необхідність української перемоги у війні. Зокрема, у вересні 2024 року президент заявляв: «Путін не може перемогти. Перемогти мають українці».

Тоді Зеленський представив партнерам свій «План перемоги», який передбачав низку кроків для завершення війни на умовах, які мали посилити позиції України. Серед запропонованих пунктів було запрошення країни до НАТО, продовження військової підтримки та можливість застосування далекобійної зброї проти військових цілей на території Росії.

У документі також йшлося про стратегічне стримування Росії, посилення оборонного потенціалу України та економічні заходи. Окремі положення плану були пов’язані з післявоєнною архітектурою безпеки та роллю західних партнерів.

Нова заява президента прозвучала на тлі тривалості повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. До цього Росія почала агресію проти України у 2014 році з окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей. Таким чином, нинішній збройний конфлікт має передісторію, що охоплює понад десятиліття.

Питання умов припинення війни залишається окремим від самого факту припинення бойових дій. Воно стосується гарантій безпеки, територіального питання, майбутнього українських збройних сил, повернення незаконно утримуваних людей та інших аспектів можливого врегулювання. Конкретні параметри майбутньої домовленості Зеленський у наведеній заяві не деталізував.

Для України питання завершення війни також пов’язане з міжнародно визнаними кордонами, безпековими гарантіями та недопущенням повторення масштабної агресії. Саме ці питання українська влада раніше включала до дипломатичних пропозицій щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки.

«План перемоги» Зеленського восени 2024 року був представлений як комплекс заходів, спрямованих на створення умов для завершення війни. Його окремі положення стосувалися військової, політичної та економічної сфер, а реалізація значною мірою залежала від рішень міжнародних партнерів.

Подальші кроки після заяви президента залежать від переговорного процесу, позицій України, Росії та держав-партнерів. Окремим відкритим питанням залишається те, якими саме домовленостями та гарантіями сторони можуть закріпити припинення бойових дій і забезпечити тривалість майбутнього миру.

війна, війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, новини України, Росія
Останні новини
Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
17 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Вавили, читать далее
16-09, 16:12
Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ

Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ
Верховна Рада 16 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №10190 про читать далее
16-09, 13:53
Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться

Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №14282 про посилення читать далее
16-09, 13:51
Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт

Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15358 про відповідальність читать далее
16-09, 13:49
Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро

Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро
Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1, читать далее
16-09, 12:51
У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок

У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок
Уряд у проєкті державного бюджету на 2027 рік заклав додаткові читать далее
16-09, 10:24
Операція Вівальді зірвала план РФ щодо оточення міст Донбасу

Операція Вівальді зірвала план РФ щодо оточення міст Донбасу
15 вересня 2026 року командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький читать далее
16-09, 10:05
Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ

Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ
15 вересня 2026 року помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор читать далее
16-09, 09:47
Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців

Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News, читать далее
16-09, 09:33
Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн

Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн
До кінця 2027 року курс долара може становити 48,3 грн. читать далее
16-09, 09:30
Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці

Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці
Ціни на імпортні та вітчизняні продукти восени й узимку можуть читать далее
15-09, 17:42
З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ

З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ
З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться форма платіжок читать далее
15-09, 17:39
За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень

За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень
За незаконний збір грибів, ягід та інших рослин в Україні читать далее
15-09, 17:02
Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС

Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС
Блогери мають сплачувати податки з донатів, навіть якщо кошти надходять читать далее
15-09, 17:00
Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф

Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф
У 2026 році роботодавцю за несвоєчасну або неповну виплату зарплати читать далее
15-09, 16:58
«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон

«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за передачу банківських читать далее
15-09, 16:56
Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України

Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України
Українкам, які перебувають у країнах ЄС та оформлюють тимчасовий захист, читать далее
15-09, 16:54
Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ

Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ
Верховна Рада 1 липня ухвалила нову редакцію закону про права читать далее
15-09, 16:26
Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
16 вересня 2026 року православна церква продовжує післясвято Воздвиження Чесного читать далее
15-09, 15:50
ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет

ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет
Вищий антикорупційний суд не продовжив колишньому керівнику Офісу президента Андрію читать далее
15-09, 15:46
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар