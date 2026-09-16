Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News, що у нинішній війні Росії проти України вже не може бути переможців через масштаб людських втрат. За його словами, головним результатом для обох сторін і світу має стати припинення бойових дій та встановлення миру.

«Через стільки людських втрат війна перестала бути про перемогу для обох ще в перший день», – сказав Зеленський. Він наголосив, що найважливішою перемогою для України, Росії та міжнародної спільноти вважає завершення війни.

Глава держави окремо пояснив, що в нинішніх умовах саме припинення бойових дій має розглядатися як результат, якого необхідно досягти. «Для миру перемога – це мир. Зупинити цю війну. І це перемога для людських життів», – заявив президент.

Заява Зеленського відрізняється від його публічної риторики, яку він використовував раніше, коли говорив про необхідність української перемоги у війні. Зокрема, у вересні 2024 року президент заявляв: «Путін не може перемогти. Перемогти мають українці».

Тоді Зеленський представив партнерам свій «План перемоги», який передбачав низку кроків для завершення війни на умовах, які мали посилити позиції України. Серед запропонованих пунктів було запрошення країни до НАТО, продовження військової підтримки та можливість застосування далекобійної зброї проти військових цілей на території Росії.

У документі також йшлося про стратегічне стримування Росії, посилення оборонного потенціалу України та економічні заходи. Окремі положення плану були пов’язані з післявоєнною архітектурою безпеки та роллю західних партнерів.

Нова заява президента прозвучала на тлі тривалості повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. До цього Росія почала агресію проти України у 2014 році з окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей. Таким чином, нинішній збройний конфлікт має передісторію, що охоплює понад десятиліття.

Питання умов припинення війни залишається окремим від самого факту припинення бойових дій. Воно стосується гарантій безпеки, територіального питання, майбутнього українських збройних сил, повернення незаконно утримуваних людей та інших аспектів можливого врегулювання. Конкретні параметри майбутньої домовленості Зеленський у наведеній заяві не деталізував.

Для України питання завершення війни також пов’язане з міжнародно визнаними кордонами, безпековими гарантіями та недопущенням повторення масштабної агресії. Саме ці питання українська влада раніше включала до дипломатичних пропозицій щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки.

«План перемоги» Зеленського восени 2024 року був представлений як комплекс заходів, спрямованих на створення умов для завершення війни. Його окремі положення стосувалися військової, політичної та економічної сфер, а реалізація значною мірою залежала від рішень міжнародних партнерів.

Подальші кроки після заяви президента залежать від переговорного процесу, позицій України, Росії та держав-партнерів. Окремим відкритим питанням залишається те, якими саме домовленостями та гарантіями сторони можуть закріпити припинення бойових дій і забезпечити тривалість майбутнього миру.