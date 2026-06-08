Зеленський заявив, що Путін відкинув пропозицію зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін відмовився від пропозиції особистої зустрічі для обговорення завершення війни та продовжує висувати умови, які Київ вважає неприйнятними. Про це глава держави розповів в інтерв’ю, фрагменти якого 8 червня оприлюднило Радіо Свобода. За словами Зеленського, Україна готова до переговорів на найвищому рівні, однак Москва не демонструє готовності до реального політичного діалогу.

Президент повідомив, що ще 4 червня звернувся до Путіна з відкритою пропозицією визначити дату та формат особистої зустрічі. Українська сторона висловила готовність провести переговори за участю міжнародних партнерів, зокрема представників США та європейських держав, або ж організувати двосторонній формат без посередників. За словами Зеленського, головною метою таких контактів мало б стати досягнення припинення вогню та пошук політичного механізму завершення війни.

Водночас російський президент 5 червня заявив, що не бачить сенсу в проведенні подібної зустрічі. Путін також підтвердив, що отримував сигнали від української сторони через одного з російських бізнесменів. У Кремлі фактично дали зрозуміти, що не готові розглядати переговори без попереднього виконання низки російських вимог.

Зеленський наголосив, що одним із ключових питань залишається Донбас. За його словами, українська позиція залишається незмінною: Збройні сили не залишатимуть території, які Київ вважає своїми міжнародно визнаними землями. Президент підкреслив, що будь-які компроміси можуть обговорюватися лише після припинення бойових дій, а саме припинення вогню вже є значною поступкою з боку України в умовах повномасштабної війни.

Окрему увагу глава держави приділив темі санкційного тиску на Росію. На його думку, саме посилення економічних та фінансових обмежень залишається одним із небагатьох інструментів, здатних вплинути на позицію Кремля. Зеленський вважає, що без додаткового міжнародного тиску Москва продовжуватиме затягувати війну та уникати змістовних переговорів щодо її завершення.

На тлі дипломатичних дискусій бойові дії продовжуються по всій лінії фронту. Українська влада регулярно заявляє, що Росія використовує переговорну риторику паралельно з активізацією ракетних та дронових атак по українських містах. Партнери Києва в Європі також неодноразово висловлювали сумніви щодо реальної готовності Кремля до компромісів. Зокрема представники Німеччини та інших держав наголошували, що заяви про переговори поки не супроводжуються конкретними кроками для деескалації.

Політичні заяви пролунали на тлі активних міжнародних консультацій щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. Україна продовжує наполягати на залученні США та країн ЄС до можливого переговорного процесу, тоді як Росія виступає за власний формат врегулювання. Відсутність прямого діалогу між лідерами двох держав свідчить про збереження принципових розбіжностей щодо умов завершення війни, статусу окупованих територій та майбутніх гарантій безпеки для України.