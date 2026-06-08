Зеленський заявив, що Путін відкинув пропозицію зустрічі
2026-08-06    123

Зеленський заявив, що Путін відкинув пропозицію зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін відмовився від пропозиції особистої зустрічі для обговорення завершення війни та продовжує висувати умови, які Київ вважає неприйнятними. Про це глава держави розповів в інтерв’ю, фрагменти якого 8 червня оприлюднило Радіо Свобода. За словами Зеленського, Україна готова до переговорів на найвищому рівні, однак Москва не демонструє готовності до реального політичного діалогу.

Президент повідомив, що ще 4 червня звернувся до Путіна з відкритою пропозицією визначити дату та формат особистої зустрічі. Українська сторона висловила готовність провести переговори за участю міжнародних партнерів, зокрема представників США та європейських держав, або ж організувати двосторонній формат без посередників. За словами Зеленського, головною метою таких контактів мало б стати досягнення припинення вогню та пошук політичного механізму завершення війни.

Водночас російський президент 5 червня заявив, що не бачить сенсу в проведенні подібної зустрічі. Путін також підтвердив, що отримував сигнали від української сторони через одного з російських бізнесменів. У Кремлі фактично дали зрозуміти, що не готові розглядати переговори без попереднього виконання низки російських вимог.

Зеленський наголосив, що одним із ключових питань залишається Донбас. За його словами, українська позиція залишається незмінною: Збройні сили не залишатимуть території, які Київ вважає своїми міжнародно визнаними землями. Президент підкреслив, що будь-які компроміси можуть обговорюватися лише після припинення бойових дій, а саме припинення вогню вже є значною поступкою з боку України в умовах повномасштабної війни.

Окрему увагу глава держави приділив темі санкційного тиску на Росію. На його думку, саме посилення економічних та фінансових обмежень залишається одним із небагатьох інструментів, здатних вплинути на позицію Кремля. Зеленський вважає, що без додаткового міжнародного тиску Москва продовжуватиме затягувати війну та уникати змістовних переговорів щодо її завершення.

На тлі дипломатичних дискусій бойові дії продовжуються по всій лінії фронту. Українська влада регулярно заявляє, що Росія використовує переговорну риторику паралельно з активізацією ракетних та дронових атак по українських містах. Партнери Києва в Європі також неодноразово висловлювали сумніви щодо реальної готовності Кремля до компромісів. Зокрема представники Німеччини та інших держав наголошували, що заяви про переговори поки не супроводжуються конкретними кроками для деескалації.

Політичні заяви пролунали на тлі активних міжнародних консультацій щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. Україна продовжує наполягати на залученні США та країн ЄС до можливого переговорного процесу, тоді як Росія виступає за власний формат врегулювання. Відсутність прямого діалогу між лідерами двох держав свідчить про збереження принципових розбіжностей щодо умов завершення війни, статусу окупованих територій та майбутніх гарантій безпеки для України.

війна в Україні, війна Росії проти України, Володимир Зеленський, Володимир Путін, дипломатія, Донбас, ЄС і Україна, Зеленський, Зеленський інтерв'ю, зустріч Зеленського і Путіна, Кремль, мирне врегулювання, мирний план, мирні переговори, міжнародна підтримка України, міжнародні переговори, новини політики, новини України, окуповані території, переговори Україна Росія, політика України, політичні переговори, припинення війни, припинення вогню, путін, Радіо Свобода, Росія Україна, санкції проти Росії, санкційний тиск, США і Україна
Останні новини
Патріарх Єрусалима може стати посередником між Києвом і Москвою

Патріарх Єрусалима може стати посередником між Києвом і Москвою
реко-православний патріарх Єрусалима Феофіл III може долучитися до переговорного процесу читать далее
08-06, 14:47
В Україні готують масштабну пенсійну реформу: що зміниться

В Україні готують масштабну пенсійну реформу: що зміниться
Кабінет міністрів працює над масштабним оновленням пенсійної системи України, яке читать далее
08-06, 14:34
Мобільний зв’язок у червні 2026: кому доведеться платити більше

Мобільний зв’язок у червні 2026: кому доведеться платити більше
Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell у червні продовжують читать далее
08-06, 10:40
Зеленський заявив, що Путін відкинув пропозицію зустрічі

Зеленський заявив, що Путін відкинув пропозицію зустрічі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін читать далее
08-06, 10:38
Матч Україна — Данія достроково зупинили через Еріксена

Матч Україна — Данія достроково зупинили через Еріксена
Товариський матч між збірними України та Данії, який відбувся 7 читать далее
08-06, 09:13
Партія Пашиняна заявила про перемогу на виборах у Вірменії

Партія Пашиняна заявила про перемогу на виборах у Вірменії
Партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» отримує 50,04% голосів читать далее
08-06, 08:04
Лідери Європи погодили п’ять умов миру для України

Лідери Європи погодили п’ять умов миру для України
Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками зустрічі читать далее
08-06, 08:02
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Абрамовичем

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Абрамовичем
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час повномасштабної війни читать далее
08-06, 07:56
8 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

8 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
8 червня 2026 року в Україні поєднує церковні події, міжнародні читать далее
08-06, 07:49
Гороскоп на 8 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
8 червня 2026 року проходить під впливом енергії практичних рішень, читать далее
08-06, 07:43
OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску, — FT

OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску, — FT
Компанія OpenAI працює над масштабним оновленням ChatGPT, яке може стати читать далее
07-06, 21:06
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня
В Україні протягом тижня до 14 червня курс долара залишатиметься читать далее
07-06, 16:59
Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс

Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс
Майя Коноваленко — українська еротична модель та акторка, відома у читать далее
07-06, 13:51
Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра

Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра
Валерій Огір став відомим широкій аудиторії завдяки родинному зв'язку з читать далее
07-06, 13:41
Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера

Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера
Євген Огір — український телевізійний та музичний продюсер, який здобув читать далее
07-06, 13:13
Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми

Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми
Роман Франчук — представник однієї з найвідоміших родин України, пов'язаної читать далее
07-06, 12:58
Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського

Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського
Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена та колишнього співвласника групи читать далее
07-06, 12:52
Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ

Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ
Ярослав Мережко — український контррозвідник, офіцер Служби безпеки України та читать далее
07-06, 12:48
Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора

Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора
Павло Плешивцев — український релігійний діяч, керівник громади євангельських християн-баптистів читать далее
07-06, 12:42
Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві

Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz Павлу читать далее
07-06, 12:37
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції