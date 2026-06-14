Президент України Володимир Зеленський 14 червня повідомив про зростання рівня невдоволення росіян президентом РФ Володимиром Путіним, пославшись на дані української розвідки та документи, які, за його словами, надходять безпосередньо керівництву Росії. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи внутрішньополітичну ситуацію в РФ напередодні запланованих на вересень парламентських виборів.

За словами Зеленського, аналітичні матеріали, отримані українськими спецслужбами, свідчать про подальше погіршення суспільних настроїв у Росії. Президент зазначив, що навіть інформація, яка потрапляє до Путіна після внутрішньої фільтрації, демонструє негативну динаміку. За його словами, російського лідера вже почали готувати до того, що показники невдоволення населення продовжать зростати й не стабілізуються до початку осені.

Глава держави наголосив, що, згідно з оцінками, зафіксовано також тенденцію до зниження підтримки провладної партії в Росії. На його думку, це може створити додаткові труднощі для влади під час майбутніх виборчих кампаній. Зеленський заявив, що падіння рейтингових показників вимагатиме від російської політичної системи дедалі більших зусиль для забезпечення необхідного результату голосування.

Окремо президент звернув увагу на зростання протестних настроїв у регіонах РФ. Він зазначив, що у звітах, які аналізували українські спецслужби, вже зафіксовано стійку тенденцію до посилення суспільного невдоволення. При цьому, за словами Зеленського, наведені оцінки ще не враховують можливих подій літа, які можуть додатково вплинути на внутрішню ситуацію в Росії.

Заява пролунала на тлі продовження війни між Україною та Росією, а також посилення міжнародного санкційного тиску на Москву. Українська влада неодноразово заявляла, що економічні обмеження, втрати на фронті та зростання бюджетних витрат на війну поступово впливають на громадські настрої всередині РФ. Водночас російська влада продовжує декларувати високий рівень суспільної підтримки президента та уряду.

Зеленський висловив переконання, що зовнішній і внутрішній тиск на Росію надалі лише посилюватиметься. На його думку, до моменту проведення парламентських виборів показники підтримки російського керівництва можуть виявитися ще нижчими. Президент також пов’язав цю тенденцію з відсутністю прогресу у мирному врегулюванні війни.

У своєму зверненні він підкреслив, що Україна продовжує виступати за досягнення справедливого миру дипломатичним шляхом. За словами глави держави, Київ неодноразово озвучував відповідні пропозиції, однак з боку Москви не було продемонстровано готовності до зміни політичного курсу. У цьому контексті Зеленський припустив, що в майбутньому переговорний процес може відбуватися вже з іншими представниками російської влади.

Разом із заявою президент оприлюднив фотографії документів, які, за його словами, належать до звітів про внутрішньополітичну ситуацію в Росії та надходять вищому керівництву країни. Детальний зміст опублікованих матеріалів офіційно не розкривався, однак їхня поява стала частиною інформаційного супроводу заяви про тенденції, які українська сторона фіксує всередині РФ напередодні важливого електорального циклу.