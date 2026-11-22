Президент Володимир Зеленський 22 листопада заявив, що США досі не дозволили передати Україні частину ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які вже оплатили європейські партнери в межах програми PURL. Глава держави закликав Вашингтон розблокувати постачання перехоплювачів і продовжити фінансування механізму, який залишається одним із головних каналів отримання Україною засобів для боротьби з балістичними ракетами.

«Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет для Patriot, які вже оплачені партнерами в межах PURL. Також важливо продовжувати внески в програму PURL, яка є нашим головним джерелом протибалістичних ракет», – написав Зеленський. Він додав, що на тлі інтенсивності російських атак затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони особливо складно пояснити.

За словами президента, протягом тижня російські війська випустили по Україні близько 2700 ударних безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів. Значну частину ракет становили балістичні. Серед них були й північнокорейські боєприпаси, які Росія модернізувала для підвищення точності ураження цілей.

Зеленський повідомив, що російські атаки протягом цього періоду охопили 20 регіонів. На Київщині внаслідок удару безпілотника частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Димері. Тривають пошуково-рятувальні роботи. За інформацією президента, дев’ятьох людей евакуювали, ще 14 осіб на той момент не виходили на зв’язок. У Запоріжжі внаслідок удару керованими авіабомбами по житлових будинках дістав поранення дитина.

Проблема з отриманням ракет-перехоплювачів для Patriot обговорюється між Києвом і Вашингтоном не вперше. 28 жовтня Зеленський заявив, що впродовж 2026 року Україна отримувала в середньому лише 12 ракет для цих комплексів на місяць. За його словами, в одному з американських пакетів було передбачено 12 ракет, тоді як протягом відповідного місяця українська сторона використала 35 перехоплювачів. Ще 23 ракети довелося шукати в інших партнерів.

Тоді президент також говорив, що частина документів щодо постачання перебувала на розгляді міністра оборони США Піта Гегсета. Зеленський пояснював, що підписання окремого пакета не означає автоматичного погодження всіх необхідних передач. Він звертався до президента США Дональда Трампа з проханням забезпечити додаткові ракети напередодні зимового періоду.

Водночас 30 жовтня головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що не бачить затримок із постачанням Україні озброєння, оплаченого європейськими союзниками через PURL. За його словами, усі поставки за цією програмою були здійснені, а останню партію отримали протягом попереднього тижня. Гринкевич також повідомив, що союзники вже працюють над формуванням наступних пакетів допомоги. Таким чином, оцінки української влади та командування НАТО щодо темпів постачання відрізняються.

Механізм PURL – Prioritised Ukraine Requirements List – запрацював у 2025 році. Він дає змогу країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння для України. США визначають доступність і погоджують передачу відповідних систем та боєприпасів, а НАТО координує формування потреб і логістику постачання. Програма охоплює не лише ракети для Patriot, а й інші види озброєння, зокрема боєприпаси для HIMARS, засоби протиповітряної оборони та обладнання для авіації.

Системи Patriot американського виробництва є одним із ключових засобів перехоплення балістичних ракет. Для цього використовуються спеціальні ракети-перехоплювачі, зокрема PAC-3. Їхні запаси обмежені, а попит на них зростає через потреби США та союзників. Виробничі потужності й конкуренція за боєприпаси впливають на строки виконання замовлень, навіть якщо фінансування вже забезпечене.

Невирішеним залишається питання, коли саме Вашингтон погодить передачу ракет, про які говорить Зеленський, і чи вплине позиція Києва на графік наступних пакетів PURL. Від цього залежить не лише обсяг поповнення українських запасів, а й можливості протиповітряної оборони під час зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.