Зеленський заявив про сигнали від оточення Путіна щодо війни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що оточення президента РФ Володимира Путіна, за його словами, надсилає сигнали Україні та її міжнародним партнерам щодо необхідності завершення війни. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 22 липня, коментуючи ситуацію навколо російського керівництва та перспективи дипломатичного врегулювання.

За словами Зеленського, українська сторона продовжує працювати над тим, щоб змусити Росію перейти до реального припинення бойових дій, однак наразі Москва не демонструє готовності до такого кроку. Президент зазначив, що ключові рішення щодо війни залишаються залежними від Володимира Путіна, який, за його оцінкою, несе відповідальність як за початок конфлікту, так і за його подальше продовження.

Глава держави також заявив, що українські далекобійні удари по військових об’єктах у тилових районах Росії створюють дедалі більший політичний та психологічний тиск на російське керівництво. За його словами, це формує «дуже токсичну атмосферу» навколо Путіна та впливає на настрої серед його найближчого оточення.

«Тільки він є причиною того, що війна почалася і не закінчується. Тільки Путін є причиною втрат, яких зазнають росіяни. Його оточення це розуміє, сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам», — заявив Зеленський у зверненні.

Президент додав, що наслідки війни дедалі сильніше відчувають і звичайні громадяни Росії. На його думку, зростання внутрішнього тиску та втрат може впливати на позиції представників російської політичної еліти, хоча конкретних деталей щодо характеру отриманих сигналів або каналів їх передачі глава держави не навів.

Заява прозвучала на тлі активізації міжнародних дипломатичних контактів щодо можливих шляхів припинення війни. Останніми днями відбулися переговори представників Росії та США на полях міжнародних заходів, а західні союзники України продовжують обговорювати подальшу військову та фінансову підтримку Києва. Водночас офіційна позиція Кремля щодо умов завершення війни залишається незмінною.

Українське керівництво неодноразово наголошувало, що справедливе врегулювання можливе лише за умови припинення агресії, гарантій безпеки та дотримання міжнародного права. Російська сторона публічно не коментувала заяву Зеленського про сигнали з боку оточення президента РФ.