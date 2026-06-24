Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський 24 червня 2026 року заявив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які, за даними української сторони, використовувалися російськими силами для наведення ударних безпілотників типу «Шахед» по території України, під час спілкування з журналістами. Він уточнив, що наразі відсутня підтверджена інформація, чи були ці об’єкти демонтовані, чи просто виведені з експлуатації.

За словами Зеленського, українська сторона продовжує відстежувати ситуацію та отримує регулярні доповіді щодо стану інфраструктури на території Білорусі, яка може бути залучена до військових операцій РФ. Він зазначив, що факт припинення роботи ретрансляційних станцій уже зафіксовано, однак технічні та організаційні деталі їх виведення з ладу залишаються предметом перевірки.

Раніше, 19 червня, президент України заявив, що на території Білорусі розміщені російські ретрансляційні системи в регіонах, що межують з Україною, та встановив строк для їхнього демонтажу. У разі невиконання вимог Київ попереджав про можливі «відповідні заходи», не уточнюючи їхнього характеру.

Українська сторона стверджує, що такі технічні засоби можуть використовуватися для коригування маршрутів ударних безпілотників, які застосовуються Росією у війні проти України. У Києві пов’язують їхню роботу з підвищенням точності атак по об’єктах інфраструктури та цивільних районах.

Після заяв українського президента російські офіційні особи звинуватили Київ у спробах розширити географію конфлікту. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що такі заяви нібито спрямовані на «втягування Білорусі у війну», не надавши додаткових доказів своїх тверджень.

У Білорусі офіційних коментарів щодо заяви про зупинку роботи ретрансляторів на момент публікації не було. Водночас українська сторона продовжує моніторинг прикордонної інфраструктури, яка може впливати на дії російських військ у повітряному просторі над північними регіонами України.

Можливі зміни у функціонуванні таких систем можуть вплинути на маршрути та ефективність застосування ударних безпілотників у прикордонних областях, однак остаточні висновки щодо наслідків припинення роботи ретрансляторів наразі не озвучувалися.