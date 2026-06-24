Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі
2026-24-06    186

Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський 24 червня 2026 року заявив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які, за даними української сторони, використовувалися російськими силами для наведення ударних безпілотників типу «Шахед» по території України, під час спілкування з журналістами. Він уточнив, що наразі відсутня підтверджена інформація, чи були ці об’єкти демонтовані, чи просто виведені з експлуатації.

За словами Зеленського, українська сторона продовжує відстежувати ситуацію та отримує регулярні доповіді щодо стану інфраструктури на території Білорусі, яка може бути залучена до військових операцій РФ. Він зазначив, що факт припинення роботи ретрансляційних станцій уже зафіксовано, однак технічні та організаційні деталі їх виведення з ладу залишаються предметом перевірки.

Раніше, 19 червня, президент України заявив, що на території Білорусі розміщені російські ретрансляційні системи в регіонах, що межують з Україною, та встановив строк для їхнього демонтажу. У разі невиконання вимог Київ попереджав про можливі «відповідні заходи», не уточнюючи їхнього характеру.

Українська сторона стверджує, що такі технічні засоби можуть використовуватися для коригування маршрутів ударних безпілотників, які застосовуються Росією у війні проти України. У Києві пов’язують їхню роботу з підвищенням точності атак по об’єктах інфраструктури та цивільних районах.

Після заяв українського президента російські офіційні особи звинуватили Київ у спробах розширити географію конфлікту. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що такі заяви нібито спрямовані на «втягування Білорусі у війну», не надавши додаткових доказів своїх тверджень.

У Білорусі офіційних коментарів щодо заяви про зупинку роботи ретрансляторів на момент публікації не було. Водночас українська сторона продовжує моніторинг прикордонної інфраструктури, яка може впливати на дії російських військ у повітряному просторі над північними регіонами України.

Можливі зміни у функціонуванні таких систем можуть вплинути на маршрути та ефективність застосування ударних безпілотників у прикордонних областях, однак остаточні висновки щодо наслідків припинення роботи ретрансляторів наразі не озвучувалися.

безпека України, безпілотники, Білорусь, війна Україна Росія, військові технології, Володимир Зеленський, дрони, інфраструктура, Київ, міжнародна політика, Мінськ, Олександр Лукашенко, повітряні удари, ППО, прикордонні регіони, ретранслятори, Росія, Сергій Лавров, Україна, Шахед
Останні новини
Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі

Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі
Президент України Володимир Зеленський 24 червня 2026 року заявив, що читать далее
24-06, 19:37
Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою

Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою
Палата депутатів парламенту Румунії 24 червня 2026 року схвалила законопроєкт читать далее
24-06, 19:34
КСУ скасував обов’язковий арешт у справах про воєнні злочини

КСУ скасував обов’язковий арешт у справах про воєнні злочини
Конституційний суд України 24 червня визнав неконституційною норму Кримінального процесуального читать далее
24-06, 18:57
Яке церковне свято 25 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 25 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
25 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобномучениці Февронії. читать далее
24-06, 17:11
Російська авіакомпанія заявила про дефіцит авіапального через удари по НПЗ

Російська авіакомпанія заявила про дефіцит авіапального через удари по НПЗ
Російська авіакомпанія «Азимут», яка базується в Ростовській області, повідомила про читать далее
24-06, 17:08
Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам

Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4909-IX про осучаснення грошового читать далее
24-06, 15:35
Франція пережила найспекотніший день з 1947 року: температура сягнула 44,3°C

Франція пережила найспекотніший день з 1947 року: температура сягнула 44,3°C
У Франції 23 червня зафіксували найспекотніший день за всю історію читать далее
24-06, 13:27
Олександр Зінченко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Олександр Зінченко: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Олександр Зінченко — український футболіст, який виступає за збірну України читать далее
24-06, 10:40
Путін заявив про готовність до переговорів з Україною на своїх умовах

Путін заявив про готовність до переговорів з Україною на своїх умовах
Російський лідер Володимир Путін 23 червня під час оперативної наради читать далее
24-06, 10:37
Ярослава Магучіх: біографія та цікаві факти про українську легкоатлетку

Ярослава Магучіх: біографія та цікаві факти про українську легкоатлетку
Ярослава Магучіх — одна з найуспішніших українських спортсменок сучасності, яка читать далее
24-06, 10:35
Голкіпер ДР Конго встановив рекорд ЧС у XXI столітті

Голкіпер ДР Конго встановив рекорд ЧС у XXI столітті
Воротар збірної Демократичної Республіки Конго Ліонель Мпасі-Нзау встановив унікальне досягнення читать далее
24-06, 10:33
Угорщина знову загальмувала переговори про вступ України до ЄС

Угорщина знову загальмувала переговори про вступ України до ЄС
Угорщина виступила проти направлення до Європейської ради та Європейської комісії читать далее
24-06, 10:29
Мобілізація з 1 липня: для чоловіків у розшуку ТЦК готують зміни

Мобілізація з 1 липня: для чоловіків у розшуку ТЦК готують зміни
В Україні з 1 липня можуть посилити роботу щодо військовозобов’язаних читать далее
24-06, 10:27
Хорватія мінімально перемогла Панаму в матчі ЧС-2026

Хорватія мінімально перемогла Панаму в матчі ЧС-2026
Збірна Хорватії здобула перемогу над Панамою з рахунком 1:0 у читать далее
24-06, 10:26
Англія втратила перемогу над Ганою на ЧС-2026 та зіграла 0:0

Англія втратила перемогу над Ганою на ЧС-2026 та зіграла 0:0
Збірні Англії та Гани не змогли визначити переможця в матчі читать далее
24-06, 10:22
КНДР ввела в стрій перший есмінець майбутнього ядерного флоту

КНДР ввела в стрій перший есмінець майбутнього ядерного флоту
Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію свій перший 5000-тонний багатоцільовий читать далее
24-06, 10:20
Роналду оформив дубль у розгромі Узбекистану на ЧС-2026

Роналду оформив дубль у розгромі Узбекистану на ЧС-2026
Збірна Португалії здобула впевнену перемогу над Узбекистаном з рахунком 5:0 читать далее
24-06, 10:18
У «Резерв+» тимчасово недоступна відстрочка для осіб з інвалідністю

У «Резерв+» тимчасово недоступна відстрочка для осіб з інвалідністю
У застосунку «Резерв+» виникли технічні проблеми, через які користувачі тимчасово читать далее
24-06, 10:11
Українцям у Польщі дедалі частіше відмовляють у статусі UKR

Українцям у Польщі дедалі частіше відмовляють у статусі UKR
Громадяни України, які останнім часом прибувають до Польщі, дедалі частіше читать далее
23-06, 23:34
Ціни на яйця в Україні знизилися: скільки коштує десяток

Ціни на яйця в Україні знизилися: скільки коштує десяток
Українські супермаркети наприкінці червня зафіксували чергове зниження цін на курячі читать далее
23-06, 17:26
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг фінансові операції