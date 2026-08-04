Зеленський заявив про намір завершити війну до зими 2026 року
2026-04-08    95

Зеленський заявив про намір завершити війну до зими 2026 року

Президент Володимир Зеленський 3 серпня 2026 року заявив під час зустрічі з послами у Києві, що Україна докладатиме зусиль для завершення війни з Росією до початку зими 2026 року. За його словами, для цього необхідно посилити дипломатичний напрям, санкційний тиск та координацію з міжнародними партнерами.

Зеленський зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли саме дадуть результат усі дипломатичні кроки, санкції та військово-політичний тиск на Росію. Водночас, за його словами, ці заходи мають бути посилені до рівня, за якого Москва не матиме іншої альтернативи, крім припинення війни.

«Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну й далі», — сказав президент під час виступу перед керівниками дипломатичних установ.

За словами Зеленського, українська влада бачить ознаки підготовки Росії до продовження бойових дій. Він заявив, що Москва готує мобілізаційні заходи та нові удари, що, на його думку, свідчить про відсутність готовності російського керівництва самостійно завершувати війну.

Президент також наголосив на необхідності об’єднання зусиль міжнародних партнерів для посилення тиску на Росію. Серед ключових напрямів він назвав дипломатичну роботу, застосування санкцій та військово-технічну співпрацю з союзниками.

Зеленський окремо зазначив роль обмежувальних заходів проти російської економіки. За його словами, Україна працює над власними санкційними рішеннями, а також координує дії з партнерами для збільшення ефекту від міжнародного тиску.

Під час зустрічі з послами глава держави також говорив про необхідність активнішої роботи української дипломатії. За його словами, представники країни за кордоном мають забезпечувати підтримку партнерів та сприяти ухваленню рішень, які можуть вплинути на перебіг війни.

Заява президента прозвучала на тлі тривалих дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни. Україна раніше заявляла, що будь-які переговорні процеси мають враховувати питання територіальної цілісності, безпеки та міжнародних гарантій.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року після нарощування військової присутності біля українських кордонів. Відтоді бойові дії тривають на значній частині фронту, а міжнародна підтримка України включає військову допомогу, фінансування та санкційні обмеження проти російських компаній і посадовців.

У 2026 році одним із головних напрямів міжнародної політики залишаються питання посилення санкційного режиму та забезпечення оборонних можливостей України. Подальший розвиток ситуації залежить від військової ситуації на фронті, позицій партнерів та готовності Росії до можливих переговорних процесів.

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