Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ для впливу на Росію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію, метою якої є спонукання держави-агресора до завершення війни. Про це глава держави заявив 25 червня після доповіді генерал-майора Євгенія Хмари щодо результатів роботи СБУ, застосування далекобійних засобів ураження та діяльності Центру спеціальних операцій «Альфа» на фронті.

За словами президента, під час наради було розглянуто реалізацію плану так званих далекобійних і середньої дальності санкцій, а також поточні результати спеціальних операцій українських сил безпеки. Зеленський підтвердив, що погодив новий етап дій СБУ, розрахований на 40 днів. Інших деталей щодо змісту операції, її інструментів або конкретних завдань він не оприлюднив.

Глава держави окремо наголосив на результативності Служби безпеки України в бойових діях. За його словами, протягом останніх кількох місяців саме СБУ демонструє найвищі показники ефективності у захисті українських позицій завдяки активному застосуванню безпілотних систем різних типів. Президент підкреслив, що сучасні технології та розвиток ударних дронів стали одним із ключових елементів стримування російських військ на окремих напрямках фронту.

Особливу увагу Зеленський приділив діяльності Центру спеціальних операцій «Альфа». Він заявив, що цей підрозділ залишається лідером за результатами ураження особового складу та військової техніки російських окупаційних сил. Виконання таких завдань, за словами президента, є важливою складовою загальної стратегії посилення тиску на військовий потенціал Росії.

Євгеній Хмара доповів президентові про результати роботи спецпідрозділів, які виконують завдання як безпосередньо на лінії фронту, так і в межах спеціальних операцій. Заява про затвердження нової кампанії пролунала на тлі системного розширення використання українських безпілотників, які останнім часом дедалі частіше застосовуються для ударів по військових об’єктах, логістичних вузлах та інфраструктурі, що забезпечує бойові можливості російських військ.

Оголошення про 40-денну операцію свідчить про продовження курсу України на поєднання військового, технологічного та економічного тиску на Росію. Хоча конкретні параметри операції залишаються закритими з міркувань безпеки, її офіційно визначено як один із механізмів, покликаних наблизити завершення війни шляхом впливу на державу-агресора та її спроможність продовжувати бойові дії.