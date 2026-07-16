Зеленський запропонує Євгена Хмару на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив 16 липня, що внесе до Верховної Ради кандидатуру виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Євгена Хмари на посаду міністра оборони. До моменту розгляду цього питання парламентом глава держави доручив Хмарі виконувати обов’язки керівника оборонного відомства, фактично поклавши на нього управління Міністерством оборони.

Про своє рішення президент повідомив під час спілкування з журналістами після кадрових змін в уряді. За словами Зеленського, відповідне подання найближчим часом буде внесене до Верховної Ради, яка відповідно до Конституції України ухвалює рішення про призначення міністра оборони за поданням президента.

Таким чином, Євген Хмара розпочне виконання обов’язків очільника Міністерства оборони ще до завершення парламентської процедури. Це означає, що він координуватиме роботу міністерства та братиме участь у поточному управлінні оборонною сферою незалежно від того, коли народні депутати розглянуть його кандидатуру та яким буде результат голосування.

Заява президента пролунала на тлі масштабного оновлення Кабінету міністрів. Того ж дня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України та затвердила новий склад уряду. Водночас питання призначення міністра оборони і міністра закордонних справ залишилися поза пакетним голосуванням, оскільки кандидатури на ці посади відповідно до Основного Закону вносить глава держави окремо.

Під час пресконференції Зеленський пояснив, що розраховує на зміни у взаємодії між Міністерством оборони, Генеральним штабом та іншими структурами сектору безпеки. Президент раніше заявляв, що в системі управління оборонною сферою існували проблеми координації, які, на його думку, потребують кадрових та організаційних рішень.

Кандидатура Хмари стала однією з ключових у процесі оновлення силового блоку. До цього він виконував обов’язки голови Служби безпеки України. Інформація про його професійну діяльність у відкритих джерелах обмежена, що пов’язано зі специфікою роботи української спецслужби. У разі підтримки Верховною Радою він очолить Міністерство оборони на постійній основі.

Рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків на майбутнього кандидата дозволяє забезпечити безперервність роботи оборонного відомства в період кадрової зміни. Остаточне призначення залежатиме від голосування народних депутатів після внесення президентського подання.

Призначення нового керівника Міністерства оборони відбувається в умовах повномасштабної війни, коли відомство відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України, міжнародну військову співпрацю, оборонні закупівлі та взаємодію з іншими складовими сектору безпеки і оборони.