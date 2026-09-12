Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі
2026-12-09    142

Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт G20 у Маямі в грудні та зустрітися там із президентом РФ Володимиром Путіним, якщо російський лідер також візьме участь у заході. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Deutsche Welle 11 вересня. «Так, звичайно. Ми повинні приїхати. Ми повинні зустрітися, поговорити і прийняти рішення», — заявив він.

За словами Зеленського, потенційна зустріч має бути орієнтована не на обмін заявами, а на конкретний результат. Президент України наголосив, що зміст розмови має менше значення, ніж рішення, яких зможуть досягти сторони. Зеленський і Путін не зустрічалися особисто після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

У Кремлі наразі не повідомляли, чи планує Путін їхати до Маямі. Російський президент особисто не відвідував саміти G20 із 2019 року. У попередні роки Росію на зустрічах лідерів «Групи двадцяти» представляли інші посадовці.

Окремо Зеленський назвав можливі теми, з яких, на його думку, можна було б почати переговорний процес. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та забезпечення безпеки судноплавства, зокрема перевезення зерна через Чорне море.

Президент повідомив, що обговорював ці питання зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час їхніх переговорів із українською стороною. «Що може привести нас до якихось переговорів? Енергетика і зерно. Це перший крок. Чого ми можемо досягти», — сказав Зеленський.

Зустріч із Віткоффом і Кушнером у Києві відбулася після їхніх переговорів із Путіним у Москві. 6 вересня американські представники провели із Зеленським три раунди переговорів, до яких також долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед питань були підтримка України, протиповітряна оборона, енергетика, гарантії безпеки та параметри можливого завершення війни.

Зеленський вважає, що домовленість щодо окремих сфер могла б стати практичним етапом перед ширшими переговорами. Водночас Москва раніше відкидала пропозиції щодо припинення ударів по енергетиці та судноплавству, а також не погоджувалася на припинення вогню вздовж лінії фронту. Російська сторона пов’язує завершення війни з виконанням власних територіальних вимог, зокрема щодо Донбасу.

Чорноморський напрямок залишається одним із найбільш чутливих для економіки регіону. За даними DW, через фактичну блокаду українських портів і атаки на судноплавство обсяг експорту українського зерна у серпні впав на 76% у річному вимірі. Саме тому безпека морських перевезень може стати одним із напрямів потенційної деескалації.

Паралельно дипломатичні контакти США з Москвою та Києвом тривають на тлі відсутності прориву щодо ключових спірних питань. Після зустрічі Віткоффа і Кушнера з Путіним у Москві 5 вересня Кремль назвав переговори корисними та змістовними, однак конкретних домовленостей про завершення війни публічно не оголосили.

G20, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Маямі, мирні переговори
Останні новини
Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу

Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх 11 вересня в Будапешті стала першою читать далее
12-09, 14:11
Яке церковне свято 13 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 13 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
13 вересня 2026 року православна церква згадує священномученика Корнилія Сотника, читать далее
12-09, 14:08
Weekly Digest of Events in Ukraine (September 5–12, 2026): briefly about the main developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (September 5–12, 2026): briefly about the main developments
The week of September 5–12 was marked by intensified diplomatic читать далее
12-09, 14:05
Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі

Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт читать далее
12-09, 13:59
Євген Кот: біографія та цікаві факти про хореографа

Євген Кот: біографія та цікаві факти про хореографа
Євген Кот — український хореограф, танцівник, режисер-постановник і телевізійний суддя, читать далее
12-09, 10:14
Принцеса Астрід померла через два дні після похорону Харальда V

Принцеса Астрід померла через два дні після похорону Харальда V
Норвезька принцеса Астрід, сестра покійного короля Харальда V, померла у читать далее
12-09, 10:11
Леді Гага таємно стала мамою

Леді Гага таємно стала мамою
Американську співачку Леді Гагу та її нареченого Майкла Поланскі 11 читать далее
12-09, 10:09
Медведєв пригрозив стерти Литву з карти світу через ядерну зброю

Медведєв пригрозив стерти Литву з карти світу через ядерну зброю
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 12 вересня пригрозив читать далее
12-09, 10:06
Нові будинки в Україні мають проєктувати з укриттями

Нові будинки в Україні мають проєктувати з укриттями
В Україні з 8 вересня набув чинності закон, який посилює читать далее
11-09, 15:34
Антибіотики за новими правилами: що зміниться для пацієнтів

Антибіотики за новими правилами: що зміниться для пацієнтів
В Україні посилили правила призначення антибіотиків: препарати дозволено виписувати лише читать далее
11-09, 15:32
Соцвиплати в Україні під загрозою затримок

Соцвиплати в Україні під загрозою затримок
В Україні найближчим часом можуть виникнути затримки із соціальними виплатами, читать далее
11-09, 15:31
Пости й сторіз у соцмережах можуть стати доказами в суді

Пости й сторіз у соцмережах можуть стати доказами в суді
Публікації у соцмережах, скриншоти, відео, повідомлення в Telegram, матеріали сайтів, читать далее
11-09, 15:29
В Україні можливі перебої з ліками через обстріли РФ

В Україні можливі перебої з ліками через обстріли РФ
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури, логістичних маршрутів і складських об’єктів читать далее
11-09, 15:27
ЄС просить Україну пояснити дефіцит у $27 млрд, — NYT

ЄС просить Україну пояснити дефіцит у $27 млрд, — NYT
Україна звернулася до міжнародних партнерів із запитом на додаткове фінансування читать далее
11-09, 15:25
Яке церковне свято 12 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 12 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
12 вересня 2026 року православна церква відзначає віддання свята Різдва читать далее
11-09, 15:22
У правлячій партії Німеччини зростає спротив підтримці України

У правлячій партії Німеччини зростає спротив підтримці України
У правлячій Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) посилилися суперечки щодо подальшої читать далее
11-09, 10:31
НАБУ розслідує справи щодо понад 60 нардепів, — FT

НАБУ розслідує справи щодо понад 60 нардепів, — FT
Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальні провадження щодо понад 60 читать далее
11-09, 09:43
Міс Австрія Луція Сісіч померла у 22 роки після 7 операцій

Міс Австрія Луція Сісіч померла у 22 роки після 7 операцій
Міс Австрія-2024 Луція Сісіч померла на початку вересня 2026 року читать далее
11-09, 09:39
Дівчина камерунського походження представить В’єтнам на Miss Africana

Дівчина камерунського походження представить В’єтнам на Miss Africana
Хюїнь Тьєн, учасниця «Міс Всесвіт В'єтнам 2017» в'єтнамського та камерунського читать далее
11-09, 09:37
Під льодом Антарктиди знайшли колонію з 60 млн гнізд

Під льодом Антарктиди знайшли колонію з 60 млн гнізд
Міжнародна команда дослідників у лютому 2021 року виявила під льодом читать далее
11-09, 09:35
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар