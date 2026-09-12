Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт G20 у Маямі в грудні та зустрітися там із президентом РФ Володимиром Путіним, якщо російський лідер також візьме участь у заході. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Deutsche Welle 11 вересня. «Так, звичайно. Ми повинні приїхати. Ми повинні зустрітися, поговорити і прийняти рішення», — заявив він.

За словами Зеленського, потенційна зустріч має бути орієнтована не на обмін заявами, а на конкретний результат. Президент України наголосив, що зміст розмови має менше значення, ніж рішення, яких зможуть досягти сторони. Зеленський і Путін не зустрічалися особисто після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

У Кремлі наразі не повідомляли, чи планує Путін їхати до Маямі. Російський президент особисто не відвідував саміти G20 із 2019 року. У попередні роки Росію на зустрічах лідерів «Групи двадцяти» представляли інші посадовці.

Окремо Зеленський назвав можливі теми, з яких, на його думку, можна було б почати переговорний процес. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та забезпечення безпеки судноплавства, зокрема перевезення зерна через Чорне море.

Президент повідомив, що обговорював ці питання зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час їхніх переговорів із українською стороною. «Що може привести нас до якихось переговорів? Енергетика і зерно. Це перший крок. Чого ми можемо досягти», — сказав Зеленський.

Зустріч із Віткоффом і Кушнером у Києві відбулася після їхніх переговорів із Путіним у Москві. 6 вересня американські представники провели із Зеленським три раунди переговорів, до яких також долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед питань були підтримка України, протиповітряна оборона, енергетика, гарантії безпеки та параметри можливого завершення війни.

Зеленський вважає, що домовленість щодо окремих сфер могла б стати практичним етапом перед ширшими переговорами. Водночас Москва раніше відкидала пропозиції щодо припинення ударів по енергетиці та судноплавству, а також не погоджувалася на припинення вогню вздовж лінії фронту. Російська сторона пов’язує завершення війни з виконанням власних територіальних вимог, зокрема щодо Донбасу.

Чорноморський напрямок залишається одним із найбільш чутливих для економіки регіону. За даними DW, через фактичну блокаду українських портів і атаки на судноплавство обсяг експорту українського зерна у серпні впав на 76% у річному вимірі. Саме тому безпека морських перевезень може стати одним із напрямів потенційної деескалації.

Паралельно дипломатичні контакти США з Москвою та Києвом тривають на тлі відсутності прориву щодо ключових спірних питань. Після зустрічі Віткоффа і Кушнера з Путіним у Москві 5 вересня Кремль назвав переговори корисними та змістовними, однак конкретних домовленостей про завершення війни публічно не оголосили.