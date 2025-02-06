Зеленський заборонив трансплантацію органів загиблих ВСУ

Зеленський підписав закон про заборону трансплантації від загиблих військових, – відповідну картку документа з підписом глави держави опублікували на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, закон передбачає заборону вилучення органів у таких категорій людей:

▪️загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;

▪️бійців Сил оборони та Сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан;

▪️людей, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.