Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський заявив, що чим довше триває російська агресія – тим більшими будуть світові зміни.

Президент також зазначив, що Європа наразі на порозі часів, коли “запитання про застосування статті 5 статуту НАТО не буде питанням до Вашингтону, а буде запитанням до європейських столиць”.

Президент України заявив, що у Путіна лише два можливі кінці – “трибунал у Гаазі або бути вбитим одним із тих, хто зараз вбиває для нього”.

Також він зазначив, що 2024 рік є критично важливим, і “якщо ми не діятимемо зараз, Путін може зробити наступні роки катастрофічними для світової спільноти”.