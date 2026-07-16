Зеленський висловився про відставку Федорова та конфлікт із Сирським

Президент України Володимир Зеленський 16 липня прокоментував відставку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, ситуацію навколо його конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також можливе призначення голови МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Відповідні заяви глава держави зробив під час пресконференції після кадрових рішень Верховної Ради щодо формування нового уряду.

За словами Зеленського, він розраховує, що Федоров продовжить роботу в президентській команді, хоча формат його подальшої діяльності наразі остаточно не визначений. Президент повідомив, що спілкувався з Федоровим і має намір окремо обговорити з ним майбутні завдання. При цьому глава держави не уточнив, яку саме посаду може отримати колишній очільник Міністерства оборони.

Заяви президента прозвучали на тлі кадрових змін у Кабінеті міністрів та публічних дискусій навколо роботи оборонного відомства. Сам Федоров раніше заявляв, що протягом останніх років займався реформуванням державних інституцій та вважає свою роботу важливою для посилення обороноздатності країни. Водночас він не розкрив деталей можливого нового призначення.

Окрему увагу Зеленський приділив відносинам між Міністерством оборони та Генеральним штабом. За його словами, проблеми у взаємодії між цими структурами мали системний характер і не зводилися виключно до особистих розбіжностей між Федоровим і Сирським. Президент зазначив, що конфлікт проявлявся на різних рівнях управління та негативно впливав на координацію роботи.

Глава держави підтвердив, що між тодішнім керівництвом Міноборони та військовим командуванням виникали суперечки, які потребували його особистого втручання. За словами Зеленського, сторони не змогли самостійно вибудувати ефективну модель співпраці, хоча в умовах війни щоденна координація між військовими та цивільними структурами залишається критично важливою.

Президент наголосив, що не підтримує жодну зі сторін конфлікту та вважає відповідальність за ситуацію спільною. Він підкреслив необхідність єдності між усіма елементами сектору безпеки та оборони, оскільки результат війни залежить від злагоджених дій державних інституцій.

Також Зеленський прокоментував акції підтримки Федорова, які відбувалися в окремих містах України після інформації про його відставку. Президент заявив, що вважає важливим право громадян висловлювати свою позицію навіть в умовах воєнного стану та запевнив, що реагує на суспільні настрої.

Окремим питанням стала майбутня кандидатура на посаду міністра оборони. Зеленський повідомив, що станом на 16 липня ще не вніс до Верховної Ради подання щодо нового керівника оборонного відомства. Водночас він позитивно оцінив потенціал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Президент зазначив, що одним із ключових викликів залишається координація між армією та Міністерством оборони, а також питання мобілізації. На його думку, саме взаємодія силових структур і цивільних органів влади має забезпечити ефективніше функціонування системи комплектування війська та усунення проблем, які викликають суспільний резонанс.

Коментарі Зеленського пролунали того ж дня, коли Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України та розпочала формування нового складу уряду. Питання призначення міністра оборони та міністра закордонних справ залишаються відкритими й мають бути розглянуті окремо після внесення президентських кандидатур.