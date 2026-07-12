Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд

Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутнє оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів. Про це він повідомив 12 липня, пояснивши, що рішення пов’язане зі зміною політичної стратегії держави. За словами глави держави, він обговорив відповідні кроки з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та запропонував їй очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.

У своїй заяві Зеленський зазначив, що за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок має відповідати окрема посадова особа, здатна забезпечити виконання домовленостей, досягнутих на рівні керівництва держав. До таких напрямів він відніс співпрацю зі Сполученими Штатами, зокрема домовленості щодо ліцензійного виробництва систем Patriot та іншого оборонного співробітництва, розвиток європейського проєкту протиракетної оборони, подальшу інтеграцію до Європейського Союзу, відносини з Польщею та Угорщиною, співпрацю з країнами Близького Сходу й Перської затоки, розвиток діалогу з Китаєм та взаємодію з міжнародними організаціями.

Президент також окреслив внутрішні пріоритети, які, за його словами, потребують посилення роботи уряду. Йдеться про підтримку прифронтових і прикордонних регіонів, які регулярно зазнають російських атак, збільшення постачання озброєння та безпілотних систем для Сил оборони, підготовку держави до осінньо-зимового періоду, прискорення реформування державних компаній і реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами щодо післявоєнного відновлення України.

Зеленський подякував Юлії Свириденко за роботу на посаді прем’єр-міністерки та повідомив, що розраховує на підтримку Верховної Ради під час проведення кадрових змін. Він не уточнив, яку саме посаду може обійняти Свириденко після завершення роботи в уряді, однак зазначив, що йдеться про напрям, пов’язаний із відносинами з одним із ключових партнерів України.

Окрім змін у Кабінеті міністрів, глава держави підтвердив намір оновити керівний склад правоохоронних органів. Конкретних прізвищ або термінів проведення кадрових рішень президент не назвав. Водночас він наголосив, що ці зміни мають забезпечити реалізацію оновленої державної політики як у сфері міжнародних відносин, так і всередині країни.

Після заяви президента народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, за його інформацією, після завершення роботи на посаді глави уряду Юлія Свириденко може бути призначена послом України у Сполучених Штатах. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Офісу президента, Міністерства закордонних справ або самої Свириденко наразі немає.

Для набуття чинності кадровими рішеннями щодо уряду необхідне голосування Верховної Ради. Призначення дипломатичних представників також здійснюється відповідно до передбачених законодавством процедур після ухвалення відповідних рішень президентом.