Зеленський відповів, чи ставив Трамп ультиматум щодо ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 22 вересня 2026 року в Нью-Йорку американська сторона не вимагала від Києва в односторонньому порядку припинити удари по території Росії. Переговори відбулися на полях 81-ї Генеральної асамблеї ООН і тривали близько 40 хвилин.

Після зустрічі Зеленський повідомив журналістам, що питання односторонньої відмови України від атак на російську енергетичну інфраструктуру під час переговорів не порушувалося. За його словами, Київ обговорює зі США можливість енергетичного перемир’я, за якого припинення ударів має бути взаємним.

«Сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна припинила удари. Навпаки, ми говоримо, що можемо зробити з цією ситуацією», — сказав Зеленський. Він уточнив, що йдеться про потенційну домовленість щодо енергетичних об’єктів, зокрема нафтопереробки та систем електропостачання.

Український президент пояснив, що Київ готовий припинити удари по російських об’єктах, якщо Москва одночасно відмовиться від атак на українську енергетичну систему. За його словами, така домовленість могла б стати одним із кроків до ширшої деескалації. Зеленський також заявив, що Україна не розглядає припинення власних ударів як односторонню поступку.

Перед зустріччю Трамп публічно заявляв про удари України по російських нафтопереробних підприємствах. Американський президент називав атаки серйозним ударом по російській нафтовій галузі та пов’язував їх із ситуацією на ринку дизельного пального. Водночас Трамп наголошував, що під час переговорів із Зеленським сторони мають обговорити шляхи завершення війни.

Питання енергетичного перемир’я набуло особливої актуальності напередодні зимового періоду. Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній та критичній інфраструктурі, тоді як Україна посилила кампанію дальніх ударів по російських нафтопереробних і паливних об’єктах. 20 вересня, за даними Reuters, атака пошкодила Московський нафтопереробний завод, який у 2024 році переробляв близько 230 тисяч барелів нафти на добу.

Окремо Зеленський повідомив, що на переговорах із Трампом обговорювалася підготовка України до зими та посилення протиповітряної оборони. Київ зацікавлений у додаткових ракетах-перехоплювачах Patriot, а також у можливості отримати ліцензії на майбутнє виробництво таких систем в Україні. Президент уточнив, що питання постачання боєприпасів ще не завершене конкретною домовленістю.

Ще одним напрямом переговорів стали можливі подальші контакти за участю Росії. Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним і пов’язав перспективу тристоронніх переговорів із необхідністю залучення російської сторони до процесу. За даними Kyiv Independent, серед дипломатичних питань також розглядалися подальші кроки щодо деескалації та зимової підтримки України.

Зустріч у Нью-Йорку відбулася на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона щодо завершення війни та одночасного загострення ударів по інфраструктурі. Напередодні переговорів у кількох регіонах України внаслідок російських атак загинули люди, а сторони продовжували обмін ударами по військових та енергетичних цілях.

Дискусія про енергетичне перемир’я має окрему передісторію: раніше сторони вже заявляли про домовленості щодо обмеження ударів по енергетичних об’єктах, однак такі домовленості не змогли надовго зупинити атаки. Москва раніше позитивно реагувала на американські пропозиції щодо енергетичного мораторію, водночас висуваючи власні умови. Тому головним відкритим питанням після переговорів у Нью-Йорку залишається готовність Росії погодитися на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.