Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю американській консервативній блогерці Лорі Лумер спростував звинувачення у вживанні наркотиків, які раніше поширювали окремі американські інфлюенсери та колишня прессекретарка глави держави Юлія Мендель. Розмова була оприлюднена 24 липня. Зеленський також відкинув твердження про нібито спільне вживання кокаїну з президентом Франції Емманюелем Макроном, назвавши подібні заяви безпідставними.

Під час інтерв’ю Лора Лумер звернула увагу на поширення у західному інформаційному просторі матеріалів, які, за її словами, повторюють російські пропагандистські наративи. Вона згадала публікації та висловлювання низки американських консервативних коментаторів, які стверджували, що Зеленський нібито вживає наркотичні речовини. У відповідь президент коротко охарактеризував авторів таких тверджень як «божевільних людей».

Окремо глава держави прокоментував заяви щодо нібито спільного вживання наркотиків із президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський категорично відкинув ці звинувачення, не надавши їм жодної легітимності. Подібні твердження протягом останніх років неодноразово поширювалися в соціальних мережах та окремих медіа, однак не були підтверджені жодними доказами чи офіційними матеріалами.

Під час бесіди Лумер також згадала інтерв’ю колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель американському журналісту Такеру Карлсону. У ньому Мендель висунула низку звинувачень на адресу Зеленського, серед яких були твердження про нібито відмивання коштів, уживання наркотиків та інші заяви. Президент відкинув ці звинувачення та заявив, що не дивився інтерв’ю Карлсона.

«Є різні люди, різні телеведучі, блогери. Деякі хороші, інші — занадто жорсткі. Але є розумні люди, а є нерозумні. Я дивлюся розумних людей, а нерозумних ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тому я не дивився жодного інтерв’ю Такера Карлсона», — сказав Зеленський.

Інтерв’ю Юлії Мендель викликало широкий резонанс після публікації через низку гучних тверджень без оприлюднення доказової бази. Окрім звинувачень на адресу президента, колишня прессекретарка заявляла, що українська делегація під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року нібито була готова погодитися з вимогами Росії для припинення війни. Також вона висловлювала звинувачення щодо керівника Офісу президента Андрія Єрмака, стверджуючи, що він займається магічними практиками, зокрема використовує так звану «мертву воду» та відвідує кладовища. Водночас будь-яких підтверджувальних матеріалів або документальних доказів на підтримку своїх слів Мендель публічно не надала.

Лора Лумер останніми днями перебуває в Україні та проводить серію інтерв’ю з українськими політиками й посадовцями. Вона також відвідала Києво-Печерську лавру, пошкоджену внаслідок російської атаки, та заявила, що змінила своє ставлення до окремих наративів після поїздки до країни. Її інтерв’ю із Зеленським стало одним із найрезонансніших епізодів цього візиту.