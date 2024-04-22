Зеленський вдарив по онлайн-казино

Президент увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

Головне:

обмежать рекламу онлайн-казино. Кабмін має розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ тощо;

визначать ліміти гри на тиждень та ліміти витрат. Буде заборонено реєструвати кілька акаунтів для одного гравця;

запровадять систему онлайн-моніторингу;

блокуватимуть нелегальні вебсайти азортних ігор;

введуть обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Нацбанк протягом 2 місяців має затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх

Відповідний указ з’явився на сайті президента України і набирає чинності від сьогодні.

Варто зазначити, що автором петиції про обмеження для онлайн-казино був військовий Павло Петриченко, який 15 квітня загинув на Донеччині.