Зеленський розкрив деталі зустрічі з Абрамовичем

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час повномасштабної війни зустрічався з російським бізнесменом Романом Абрамовичем, який прибув до Києва як посередник для передачі повідомлень між українською та російською сторонами. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Sky News, оприлюдненому в червні 2026 року. За словами Зеленського, ключовим питанням під час розмови стала позиція України щодо Донбасу та можливості особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент розповів, що Абрамович повідомив про бажання російської сторони зрозуміти межі можливих компромісів з боку України. Зеленський відповів, що головна проблема полягає не в готовності Києва до поступок, а у факті російської військової агресії та окупації українських територій. Під час зустрічі він наголосив, що Україна не погодиться на виведення своїх військ із Донбасу та не визнає втрату територій як умову завершення війни.

За словами президента, саме тема Донбасу стала центральною частиною послання, яке Абрамович мав передати Путіну. Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії досягти військової чи політичної перемоги шляхом примусу до територіальних поступок. Він також підкреслив, що будь-які компромісні рішення можуть обговорюватися лише після повного припинення вогню.

Окремо Зеленський підтвердив, що через Абрамовича передав сигнал про готовність до особистої зустрічі з російським лідером. Президент зазначив, що Україна відкрита до переговорів у будь-якому форматі та в будь-який час, однак такі переговори не можуть відбуватися на території Росії або Білорусі. Серед можливих форматів він назвав двосторонню зустріч, переговори за участю США або ширший міжнародний майданчик із залученням європейських партнерів.

Глава держави також зауважив, що запропонував розглянути можливість участі президента США Дональда Трампа, який, на його думку, міг би долучитися до переговорного процесу. Водночас Зеленський висловив переконання, що країни Європи також зацікавлені у пошуку механізмів припинення війни та можуть відіграти важливу роль у дипломатичному врегулюванні конфлікту.

Інформація про роль Абрамовича як неофіційного посередника між Києвом і Москвою з’являлася й раніше. У травні Financial Times повідомляла, що через російського мільярдера українська сторона передавала Кремлю пропозицію щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна. Публічне підтвердження цієї інформації з боку президента стало одним із небагатьох випадків, коли деталі закритих контактів між сторонами були озвучені офіційно.

Передумовою нових дискусій про можливі переговори став відкритий лист Зеленського, опублікований 4 червня, у якому він запропонував Путіну особисту зустріч для обговорення завершення війни. У зверненні президент України також висловився за залучення до переговорного процесу США та європейських держав. Наступного дня Путін заявив, що не бачить підстав для проведення такої зустрічі, а також підтвердив отримання пропозиції через одного з російських бізнесменів, не називаючи його прізвища.

Заяви Зеленського проливають додаткове світло на неформальні дипломатичні канали, які використовувалися сторонами під час війни. Водночас вони демонструють незмінність позиції Києва щодо територіальної цілісності України та умов потенційного мирного врегулювання.