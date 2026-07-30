Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання повернення тимчасово окупованого Криму наразі не перебуває на порядку денному мирних переговорів. Про це він сказав 29 липня в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання журналіста щодо перспектив обговорення статусу півострова. Водночас глава держави наголосив, що Крим залишається невід’ємною частиною України.

Під час розмови журналіст запитав президента, чи повернулося питання Криму до порядку денного переговорного процесу. Зеленський відповів: «На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося». Він підкреслив, що півострів має для України особливе значення як історична та державна територія, однак головним пріоритетом назвав збереження людських життів.

Президент зазначив, що для української сторони територіальна цілісність держави не втратила актуальності. За його словами, Крим залишається українською територією незалежно від того, чи є це питання предметом поточних дипломатичних консультацій. Водночас він дав зрозуміти, що нинішній переговорний процес зосереджений на інших аспектах можливого врегулювання.

Крим був окупований Росією у 2014 році після проведення незаконного референдуму, який не визнають Україна та переважна більшість держав світу. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах, а міжнародні партнери Києва продовжують вважати півострів тимчасово окупованою територією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українська влада неодноразово заявляла, що кінцевою метою є відновлення контролю над усіма окупованими територіями, включно з Кримом. Це питання залишається одним із ключових у політичній позиції Києва, хоча формат і послідовність його реалізації можуть залежати від розвитку військової та дипломатичної ситуації.

Останніми місяцями міжнародні партнери активізували консультації щодо можливих шляхів завершення війни. На цьому тлі в інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про різні сценарії переговорного процесу, однак офіційний Київ неодноразово наголошував, що жодні рішення щодо територіальної цілісності держави не можуть ухвалюватися без участі України. Заява Зеленського свідчить, що питання Криму наразі не є предметом поточних переговорів, але не означає відмови України від своєї юридичної та політичної позиції щодо півострова.