Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному
2026-30-07    106

Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання повернення тимчасово окупованого Криму наразі не перебуває на порядку денному мирних переговорів. Про це він сказав 29 липня в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання журналіста щодо перспектив обговорення статусу півострова. Водночас глава держави наголосив, що Крим залишається невід’ємною частиною України.

Під час розмови журналіст запитав президента, чи повернулося питання Криму до порядку денного переговорного процесу. Зеленський відповів: «На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося». Він підкреслив, що півострів має для України особливе значення як історична та державна територія, однак головним пріоритетом назвав збереження людських життів.

Президент зазначив, що для української сторони територіальна цілісність держави не втратила актуальності. За його словами, Крим залишається українською територією незалежно від того, чи є це питання предметом поточних дипломатичних консультацій. Водночас він дав зрозуміти, що нинішній переговорний процес зосереджений на інших аспектах можливого врегулювання.

Крим був окупований Росією у 2014 році після проведення незаконного референдуму, який не визнають Україна та переважна більшість держав світу. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах, а міжнародні партнери Києва продовжують вважати півострів тимчасово окупованою територією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українська влада неодноразово заявляла, що кінцевою метою є відновлення контролю над усіма окупованими територіями, включно з Кримом. Це питання залишається одним із ключових у політичній позиції Києва, хоча формат і послідовність його реалізації можуть залежати від розвитку військової та дипломатичної ситуації.

Останніми місяцями міжнародні партнери активізували консультації щодо можливих шляхів завершення війни. На цьому тлі в інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про різні сценарії переговорного процесу, однак офіційний Київ неодноразово наголошував, що жодні рішення щодо територіальної цілісності держави не можуть ухвалюватися без участі України. Заява Зеленського свідчить, що питання Криму наразі не є предметом поточних переговорів, але не означає відмови України від своєї юридичної та політичної позиції щодо півострова.

Fox News, безпека Європи, війна, Володимир Зеленський, деокупація, дипломатія, зовнішня політика, Крим, мирні переговори, міжнародне право, міжнародні партнери, окупація Криму, ООН, переговорний процес, півострів Крим, президент України, Росія, суверенітет, територіальна цілісність, Чорне море
Останні новини
Кабмін пропонує скасувати пільги на посилки до 150 євро

Кабмін пропонує скасувати пільги на посилки до 150 євро
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає скасування податкової пільги для читать далее
30-07, 11:13
Федоров зробив гучні заяви про відставку та реформи

Федоров зробив гучні заяви про відставку та реформи
Колишній міністр оборони Михайло Федоров уперше після звільнення детально прокоментував читать далее
30-07, 11:09
ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК по всій країні

ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК по всій країні
Державне бюро розслідувань 30 липня проводить масштабні слідчі дії у читать далее
30-07, 11:06
На місці Каховського водосховища виявили комах, що формують новий ліс

На місці Каховського водосховища виявили комах, що формують новий ліс
На території колишнього Каховського водосховища, яке припинило існування після підриву читать далее
30-07, 11:03
Росія спустила на воду новий атомний підводний човен «Ясень-М»

Росія спустила на воду новий атомний підводний човен «Ясень-М»
У російському Сєверодвінську спустили на воду атомний підводний човен К-563 читать далее
30-07, 10:57
Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному

Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання повернення тимчасово окупованого читать далее
30-07, 10:55
Масований ракетний удар: під атакою опинилися західні області України

Масований ракетний удар: під атакою опинилися західні області України
У ніч проти 30 липня Росія завдала по Україні комбінованого читать далее
30-07, 10:50
Запаси Patriot і THAAD у США різко скоротилися після війни з Іраном, — CSIS

Запаси Patriot і THAAD у США різко скоротилися після війни з Іраном, — CSIS
Сполучені Штати після війни з Іраном зіткнулися із суттєвим скороченням читать далее
29-07, 23:28
Працівникам до 18 років гарантують повну зарплату: що передбачає закон

Працівникам до 18 років гарантують повну зарплату: що передбачає закон
Неповнолітні працівники в Україні мають право отримувати заробітну плату в читать далее
29-07, 16:10
Продавців власної продукції обкладуть податками

Продавців власної продукції обкладуть податками
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити спеціальний добровільний читать далее
29-07, 16:09
Чи потрібно міняти радянське свідоцтво про народження у 2026 році

Чи потрібно міняти радянське свідоцтво про народження у 2026 році
Свідоцтва про народження, видані за часів СРСР, продовжують залишатися чинними читать далее
29-07, 16:03
Пасічникам нагадали про штрафи за порушення правил утримання бджіл

Пасічникам нагадали про штрафи за порушення правил утримання бджіл
Власників пасік в Україні можуть оштрафувати за недотримання вимог щодо читать далее
29-07, 16:01
Яке церковне свято 30 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 30 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
30 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих апостолів читать далее
29-07, 15:59
У Києві з 1 серпня до 25 гривень подорожчає проїзд у маршрутках

У Києві з 1 серпня до 25 гривень подорожчає проїзд у маршрутках
Із 1 серпня у Києві вартість проїзду в більшості маршрутних читать далее
29-07, 15:11
Джареда Лето звинуватили у домаганнях до неповнолітніх

Джареда Лето звинуватили у домаганнях до неповнолітніх
Актор, музикант і фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред читать далее
29-07, 14:45
Дейсі Алехандра Омана Ортіс: колишня акторка фільмів для дорослих стала сенаторкою Колумбії

Дейсі Алехандра Омана Ортіс: колишня акторка фільмів для дорослих стала сенаторкою Колумбії
У Колумбії 20 липня 2026 року 33-річна Дейсі Алехандра Омана читать далее
29-07, 11:38
Орнелла Муті та її донька вирішили отримати громадянство Росії

Орнелла Муті та її донька вирішили отримати громадянство Росії
Італійська акторка Орнелла Муті та її донька, співачка Найке Рівеллі, читать далее
29-07, 11:30
Польща встановила дедлайн для рішення щодо передачі МіГ-29 Україні

Польща встановила дедлайн для рішення щодо передачі МіГ-29 Україні
Польща заявила, що очікує від України остаточного рішення щодо передачі читать далее
29-07, 11:26
Бутусов оцінив можливості РФ щодо нової масштабної мобілізації

Бутусов оцінив можливості РФ щодо нової масштабної мобілізації
Журналіст і військовослужбовець Другого корпусу Національної гвардії «Хартія» Юрій Бутусов читать далее
29-07, 10:51
Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку

Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку
Ірина Федишин — українська співачка, авторка пісень, композиторка та одна читать далее
29-07, 10:47
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026