Зеленський привернув увагу через кришечку на пляшці під час саміту НАТО
2026-15-07    48

Зеленський привернув увагу через кришечку на пляшці під час саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО опинився в центрі обговорення через несподівану деталь: відкриваючи пластикову пляшку з водою, він повністю відірвав прикріплену кришечку та поклав її поруч. Епізод стався під час публічного заходу й швидко привернув увагу західних медіа та користувачів соціальних мереж, оскільки в країнах Європейського Союзу вже діють правила, які передбачають використання кришок, що залишаються прикріпленими до пляшки після відкривання.

Обговорення пов’язане з екологічними нормами ЄС, які набули чинності в рамках реалізації Директиви щодо одноразових пластикових виробів. Відповідно до цих вимог, виробники пластикових пляшок об’ємом до трьох літрів повинні випускати продукцію з прикріпленими кришечками. Мета такого рішення — зменшити кількість пластикового сміття, яке потрапляє у довкілля, та підвищити рівень збору кришок разом із самими пляшками для подальшої переробки.

Сам момент, коли Зеленський повністю від’єднав кришку від пляшки, став приводом для численних коментарів у соціальних мережах. Частина користувачів звернула увагу, що навіть високопосадовці ще не завжди звикли до нових конструкцій пляшок, тоді як інші зазначили, що прикріплені кришечки залишаються незручними у повсякденному використанні.

Екологічні організації Європи неодноразово пояснювали, що саме невеликі пластикові кришечки є одним із найпоширеніших видів сміття, яке знаходять на узбережжях морів та річок. Через малий розмір вони часто губляться окремо від пляшок і рідше потрапляють до системи переробки. Саме тому виробників зобов’язали змінити конструкцію упаковки, щоб кришка залишалася з’єднаною з пляшкою протягом усього періоду використання.

В Україні такі пляшки почали масово з’являтися лише останніми роками після того, як великі міжнародні виробники адаптували свою продукцію до європейських стандартів. Водночас для багатьох українських споживачів звичкою залишається повне відривання кришечки під час відкривання. Через це новий формат упаковки регулярно стає предметом дискусій серед покупців.

Попри активне обговорення, відривання кришечки не тягне жодної відповідальності чи штрафів для споживачів. Європейські вимоги адресовані виробникам упаковки, а не покупцям. Вони регулюють конструкцію пластикової тари, яка повинна відповідати встановленим екологічним стандартам під час виробництва та продажу.

Епізод із Зеленським став черговим прикладом того, як навіть незначна побутова деталь може привернути увагу громадськості під час міжнародних заходів. Дискусія навколо прикріплених кришечок триває в багатьох країнах ЄС із моменту запровадження нових правил: прихильники вказують на їхню користь для довкілля, тоді як критики говорять про незручність у користуванні. Водночас виробники продовжують адаптувати конструкції пляшок, намагаючись зробити їх більш комфортними для споживачів без відмови від екологічних вимог.

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