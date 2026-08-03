Зеленський провів ротацію послів у семи країнах

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці та постійного представника України при ЮНЕСКО. Відповідний указ глава держави підписав у серпні 2026 року. Одночасно президент ухвалив рішення про звільнення ще низки керівників дипломатичних місій.

Згідно з оприлюдненими указами, кадрові зміни також торкнулися дипломатичних представництв у Тунісі та Лівії, Австрії, Таджикистані, Киргизькій Республіці, Сінгапурі та Брунеї. Документи передбачають припинення повноважень послів, які представляли державу в цих країнах. Причини кадрових рішень в указах не зазначаються.

Вадим Омельченко очолював дипломатичну місію у Франції та одночасно виконував обов’язки постійного представника при ЮНЕСКО. До його повноважень входило забезпечення політичного діалогу з французькою владою, координація двостороннього співробітництва, а також представлення інтересів держави в Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Франція залишається одним із ключових партнерів України в Європі. Париж бере участь у наданні військової, фінансової та гуманітарної допомоги, а також є учасником міжнародних форматів підтримки та безпекових консультацій. Робота дипломатичної місії охоплює питання міждержавних переговорів, економічної співпраці, культурних зв’язків і взаємодії з міжнародними організаціями.

Ротація послів відбулася одночасно в кількох регіонах світу, включаючи Європу, Північну Африку, Центральну Азію та Південно-Східну Азію. Після звільнення керівників дипломатичних місій президент має призначити нових кандидатів, які проходитимуть процедуру погодження з державами перебування відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Вадим Омельченко має багаторічний досвід дипломатичної роботи. До призначення послом у Франції він працював у сфері міжнародних відносин, очолював дипломатичну установу та представляв інтереси України на різних міжнародних майданчиках. На посаді посла у Франції він перебував із 2020 року.

Постійне представництво при ЮНЕСКО забезпечує участь держави в роботі спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй, яка займається питаннями освіти, науки, культури та охорони світової спадщини. Представник координує взаємодію з організацією, бере участь у засіданнях її керівних органів та просуває міжнародні ініціативи держави.

Кадрові зміни в дипломатичному корпусі здійснюються указами президента відповідно до Конституції та законодавства про дипломатичну службу. До призначення нових керівників окремих місій їхню поточну діяльність забезпечують тимчасові повірені у справах або інші уповноважені дипломати.