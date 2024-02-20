Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею
2024-20-02    122

Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що криза на кордоні з Польщею демонструє “ерозію солідарності”.

“Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту”, – сказав він у вечірньому відеозверненні до українців.

За його словами, ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. Тому необхідно знайти спільні раціональні рішення з Польщею та усіма, кого турбує доля Європи.

зеленський, зерно, Польща
Останні новини
Яким буде курс долара найближчими днями?

Яким буде курс долара найближчими днями?
У більшості кас банків курс долара на поточному тижні перебуватиме в межах читать далее
20-02, 08:38
Запуск нової консолі Nintendo відклаладено

Запуск нової консолі Nintendo відклаладено
Ігрова приставка Nintendo наступного покоління вийде пізніше, ніж очікувалося. Раніше читать далее
20-02, 08:34
Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею

Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею
Президент України Володимир Зеленський заявив, що криза на кордоні з Польщею демонструє читать далее
20-02, 08:30
Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?

Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?
Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у читать далее
19-02, 08:21
Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів

Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів
18 лютого польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Про це читать далее
19-02, 08:16
Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені

Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені
До початку зближення континентів відбудеться формування "Атлантичного вогняного кільця", внаслідок читать далее
19-02, 08:13
Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог

Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог
Вбивство опозиціонера Олексія Навального відпочатку не могло спровокувати вибух невдоволення простих росіян. читать далее
19-02, 08:10
Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення

Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення
Американський фітнес-тренер Ментус назвав найефективнішу вправу №1, яка може підштовхнути читать далее
18-02, 08:19
Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний

Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний
Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І читать далее
18-02, 08:13
Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році

Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році
Сьогодні виповнилося п'ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від читать далее
18-02, 08:09
Данія передає Україні свою артилерію

Данія передає Україні свою артилерію
Данія вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Таку заяву зробила премʼєр-міністр читать далее
18-02, 08:06
Найкраща закуска для здоров’я серця

Найкраща закуска для здоров’я серця
Кардіолог розповіла про свою улюблену післяобідню закуску, яку вона рекомендує читать далее
17-02, 12:31
“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”

“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”
Донецький "Шахтар" зіграв у результативну нічию з французьким "Марселем" у першому читать далее
17-02, 12:27
Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський заявив, читать далее
17-02, 12:23
Японія втратила статус третьої економіки світу

Японія втратила статус третьої економіки світу
За підсумками 2023 року Японія втратила статус третьої за величиною читать далее
16-02, 09:02
З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia

З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia
Nvidia представила власний аналог чат-бота ChatGPT. Його відмінною рисою є те, читать далее
16-02, 08:59
Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат

Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат
У разі окупації Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й захопити читать далее
16-02, 08:56
Топ-10 найбільш доброзичливих котячих порід

Топ-10 найбільш доброзичливих котячих порід
Видання Scotsman назвало топ-10 котячих порід, представники яких є найбільш доброзичливими та читать далее
15-02, 09:07
Вчені розповіли про корисні для людини властивості м’ятного чаю

Вчені розповіли про корисні для людини властивості м’ятного чаю
Видання USA Today пише, що якщо ви шанувальник м'ятного чаю, то читать далее
15-02, 09:05
Пунктів обміну валюти в Україні стало більше

Пунктів обміну валюти в Україні стало більше
За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 читать далее
15-02, 09:01
Теги
Metro Exodus Данія Олексій Навальний Польща Ростислав Мурзагулов апокаліпсис гра економіка здоров'я зеленський курс валют майбутнє море наука прогноз схуднення туризм фінанси фітнес ходьба