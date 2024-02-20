Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що криза на кордоні з Польщею демонструє “ерозію солідарності”.

“Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту”, – сказав він у вечірньому відеозверненні до українців.

За його словами, ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. Тому необхідно знайти спільні раціональні рішення з Польщею та усіма, кого турбує доля Європи.