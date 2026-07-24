Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
2026-24-07    109

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський 24 липня 2026 року підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Нові терміни почнуть діяти з 2 серпня та триватимуть ще 90 діб — до 31 жовтня 2026 року.

Про надходження підписаних президентом документів до Верховної Ради повідомила пресслужба парламенту. Йдеться про закон №4928-IX, який передбачає продовження дії воєнного стану, та закон №4929-IX щодо продовження загальної мобілізації на аналогічний період.

Рішення про продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 14 липня 2026 року. За відповідні законопроєкти проголосували народні депутати, після чого документи були направлені на підпис главі держави.

Після набуття чинності новим указом воєнний стан діятиме до кінця жовтня. На цей період зберігатимуться передбачені законодавством обмеження та особливий режим роботи державних органів в умовах воєнного стану.

Продовження загальної мобілізації означає збереження механізмів призову військовозобов’язаних громадян на військову службу відповідно до потреб сектору оборони. Терміни та порядок проведення мобілізаційних заходів визначаються окремими рішеннями та нормами чинного законодавства.

Це стало 20-м продовженням строку дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше особливий правовий режим був запроваджений указом президента 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної агресії.

Відповідно до Конституції України та закону «Про правовий режим воєнного стану», рішення про його запровадження або продовження затверджує Верховна Рада за поданням президента. Кожне продовження має обмежений строк дії та потребує окремого законодавчого оформлення.

Паралельне продовження мобілізації пов’язане з необхідністю забезпечення комплектування Сил оборони під час війни. У парламенті раніше заявляли, що рішення щодо мобілізаційних процесів ухвалюються з урахуванням оперативної ситуації на фронті та потреб військових підрозділів.

Після завершення нового 90-денного періоду питання щодо подальшої дії воєнного стану та мобілізації потребуватиме окремого розгляду відповідно до безпекової ситуації.

2 серпня 2026, 31 жовтня 2026, Верховна Рада, військова служба, військовозобов’язані, воєнний стан, Володимир Зеленський, загальна мобілізація, закон №4928-IX, закон №4929-IX, Збройні сили України, мобілізація 2026, народні депутати, оборона, парламент, повномасштабна війна, правовий режим, президент України, сектор оборони, указ президента
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