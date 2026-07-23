Зеленський повідомив про домовленості з Віткоффом і Кушнером
2026-23-07    35

Зеленський повідомив про домовленості з Віткоффом і Кушнером

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів телефонну розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для завершення війни. Окрім цього, у Києві відбулася зустріч глави держави з послом США при НАТО Метью Вітакером, де основною темою стали посилення протиповітряної оборони та розвиток оборонної співпраці.

За словами Зеленського, переговори з американськими представниками були присвячені пошуку механізмів для активізації дипломатичного процесу. Президент повідомив, що Україна залишається готовою до справедливого миру та розраховує на подальшу координацію із союзниками для досягнення цієї мети. Факт переговорів підтвердили як українська сторона, так і Білий дім.

«Це була хороша, важлива розмова про те, як оживити дипломатичні зусилля та наблизити мир. Мир необхідний — мир із гідністю, і Україна вже давно готова до нього», — заявив Зеленський.

До переговорів з українського боку також долучилися секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За інформацією Офісу президента, під час консультацій обговорювалися питання міжнародної підтримки, безпекові гарантії та подальші кроки дипломатичного треку.

Окремий блок переговорів був присвячений співпраці у сфері оборони. Під час зустрічі Зеленського з послом США при НАТО Метью Вітакером сторони обговорили можливість локалізації виробництва систем протиповітряної оборони Patriot та окремих комплектуючих на території країни. Також йшлося про прискорення постачання ракет до вже наявних комплексів ППО на тлі зростання інтенсивності повітряних атак.

Президент наголосив, що останні місяці засвідчили критичну потребу у швидких рішеннях щодо посилення захисту повітряного простору. За його словами, розвиток виробничої кооперації з партнерами може сприяти підвищенню стійкості системи протиповітряної оборони та скороченню термінів отримання необхідного озброєння.

Переговори відбулися на тлі активізації міжнародних контактів щодо пошуку шляхів припинення війни та одночасного розширення військово-технічної підтримки. Українська влада продовжує наголошувати, що дипломатичний процес має супроводжуватися зміцненням оборонних спроможностей, оскільки лише поєднання політичного та військового компонентів здатне створити умови для досягнення довготривалої безпеки.

Останнім часом питання розвитку систем ППО та локалізації виробництва сучасних озброєнь стало одним із ключових напрямів співпраці між Києвом і міжнародними партнерами. Такі проєкти розглядаються як елемент довгострокової стратегії зміцнення оборонно-промислового комплексу та забезпечення стабільного постачання критично важливих засобів захисту.

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