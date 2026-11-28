Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати посилити тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну, та розкритикував Дональда Трампа за слова про Володимира Путіна як про «друга». Про це глава держави заявив в інтерв’ю BBC, яке оприлюднили 27 листопада. Розмова відбулася в Києві на тлі дискусій про американську підтримку України, затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони та відсутності помітного прогресу в переговорах щодо завершення війни.

Зеленський назвав дивним те, що президент США публічно використовує дружню характеристику щодо російського лідера. За його словами, Путін є агресором і вбивцею, тому не може бути другом. Український президент провів історичну паралель із Другою світовою війною, заявивши, що називати Путіна другом було б так само недоречно, як називати другом Адольфа Гітлера. Водночас він визнав, що Трамп самостійно визначає свою риторику та спосіб спілкування з іноземними лідерами.

Окремою темою інтерв’ю стала роль Вашингтона в дипломатичних спробах зупинити російську агресію. Зеленський вважає, що США мають достатньо політичної та економічної ваги, аби змусити Москву серйозніше поставитися до переговорів. Натомість, за його оцінкою, американська сторона не чинить на Кремль необхідного тиску. Український президент наголосив, що посередництво не повинно зводитися до підтримання комфортного діалогу з обома сторонами, коли одна з них продовжує атакувати іншу.

Зеленський також висловив занепокоєння тим, що увага американської адміністрації значною мірою зосереджена на Близькому Сході. Він не заперечував право Вашингтона самостійно визначати зовнішньополітичні пріоритети, однак зауважив, що для України перерозподіл уваги та ресурсів має безпосередні наслідки. Йдеться, зокрема, про постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. За словами президента, невизначеність щодо строків передачі критично важливих боєприпасів створює дефіцит, який вимірюється не лише військовими можливостями, а й людськими життями.

В інтерв’ю глава держави пов’язав потребу в додаткових засобах ППО з російською тактикою ударів по українських містах та інфраструктурі. Для захисту від балістичних ракет потрібні спеціалізовані перехоплювачі, які не можна швидко замінити іншими типами озброєння. Тому навіть за наявності інших систем протиповітряної оборони затримки з конкретними ракетами можуть залишати окремі загрози недостатньо прикритими. Зеленський дав зрозуміти, що Київ очікує від партнерів не лише політичних заяв, а й передбачуваного графіка військової допомоги.

Позиція українського президента пролунала після того, як Трамп опублікував фотографію з Путіним і назвав його «моїм другом». Американський лідер захищав таку манеру спілкування як можливий інструмент для досягнення домовленостей. У Кремлі, зі свого боку, звинуватили Зеленського в тому, що його критика нібито ускладнює мирний процес. Таким чином, публічна суперечка стосується не лише особистої риторики лідерів, а й принципового питання: чи має Вашингтон посилювати тиск на Росію, чи робити ставку на персональні контакти з Путіним.

Для Києва важливим залишається і практичний результат дипломатичних контактів. Україна наполягає, що припинення вогню не може бути досягнуте ціною відмови від власної безпеки або права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. Росія продовжує вимагати поступок, які українська влада вважає неприйнятними. За таких умов переговорний процес залежить не тільки від позиції Києва, а й від того, чи готові США та європейські держави узгодити спільну лінію впливу на Москву.

Відносини Зеленського і Трампа залишаються складними після публічної суперечки в Овальному кабінеті Білого дому в лютому 2025 року. Тоді зустріч президентів завершилася без підписання запланованих документів, а подальші контакти супроводжувалися дискусіями про умови американської допомоги та можливі параметри мирної угоди. Для України Сполучені Штати залишаються одним із ключових партнерів у сфері розвідки, протиповітряної оборони та постачання озброєнь, тому будь-яке погіршення політичного діалогу має безпосереднє безпекове значення.

Водночас слова Зеленського не означають припинення контактів із Вашингтоном. Київ продовжує домагатися збереження американської підтримки та намагається переконати адміністрацію Трампа, що стійкий мир неможливий без гарантій безпеки й реального стримування Росії. Поки невідомо, чи вплине публічна критика на позицію Білого дому та чи призведе вона до конкретних рішень щодо постачання ракет. Саме це, а не обмін заявами, стане головним показником того, наскільки Вашингтон готовий підтримувати Україну в наступному етапі війни.