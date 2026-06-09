Зеленський попросив Британію передати кошти Абрамовича Україні
2026-09-06    109

Зеленський попросив Британію передати кошти Абрамовича Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Велика Британія із проханням передати Україні 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу Челсі, який раніше належав Роман Абрамович. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю британському виданню The Guardian. За словами Зеленського, ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю систем протиповітряної оборони для України. Гроші залишаються замороженими у Великій Британії після продажу клубу у 2022 році.

Президент розповів, що обговорював це питання безпосередньо з Романом Абрамовичем під час однієї з їхніх зустрічей у Києві. За словами Зеленського, він прямо заявив бізнесмену про необхідність використання цих коштів для підтримки України в умовах війни. В інтерв’ю він процитував свою розмову з Абрамовичем словами: «Він не взяв із собою ці гроші. Я сказав: “Нам потрібні твої гроші”».

Йдеться про кошти, які були отримані після продажу футбольного клубу «Челсі» консорціуму американських інвесторів у травні 2022 року. Тоді британська влада погодила угоду за умови, що гроші від продажу не потраплять під контроль Абрамовича. Відтоді кошти перебувають на спеціальному рахунку під наглядом британських органів влади.

Суперечка щодо подальшого використання цих грошей триває вже кілька років. Лондон наполягає на тому, щоб кошти були спрямовані на підтримку України та гуманітарні програми для постраждалих від війни. Представники Абрамовича, зі свого боку, виступають за ширше використання фонду для допомоги всім жертвам конфлікту незалежно від громадянства та місця перебування. Через розбіжності сторони не змогли досягти остаточної угоди.

Британські медіа раніше повідомляли, що уряд країни розглядає можливість судового врегулювання питання у разі подальшого блокування процесу. У свою чергу, представники бізнесмена також допускали юридичне оскарження можливих рішень британської влади щодо розподілу коштів без його згоди.

Заява Зеленського пролунала на тлі нових подробиць про контакти з Абрамовичем. Раніше президент України повідомляв, що під час однієї зі зустрічей у Києві передавав через бізнесмена повідомлення російському керівництву. За його словами, Абрамович виконував роль посередника у комунікації між сторонами під час окремих епізодів переговорного процесу.

Інформація про посередницьку роль бізнесмена неодноразово з’являлася у міжнародних медіа з початку повномасштабної війни. Сам Абрамович публічно неодноразово заперечував участь у політичних переговорах на постійній основі, однак його ім’я фігурувало у повідомленнях про контакти між представниками України та Росії у перші місяці конфлікту.

Питання щодо 2,4 млрд фунтів залишається невирішеним. Якщо британська влада та представники Абрамовича не досягнуть компромісу, подальша доля коштів може визначатися через судові процедури. Водночас українська сторона продовжує наполягати на використанні цих грошей для потреб оборони та відновлення країни.

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