Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 31 липня підписав підтриманий Верховною Радою раніше цього ж дня закон, який відновлює незалежність НАБУ і САП.

«Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне… Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон», – написав глава держави, який минулого тижня також оперативно підписав закон №12414, що викликав масові протести в Києві та інших містах України.

Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це було

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.