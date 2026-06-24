Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4909-IX про осучаснення грошового забезпечення поліцейських та особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Документ, який Верховна Рада ухвалила 10 червня 269 голосами народних депутатів, набуде чинності з 1 січня 2027 року та встановлює мінімальний гарантований рівень виплат для правоохоронців і рятувальників на законодавчому рівні.

Відповідно до закону, місячне грошове забезпечення поліцейських і осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту не може бути меншим за десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених станом на 1 січня відповідного календарного року. Якщо орієнтуватися на показник прожиткового мінімуму, визначений на 2026 рік, мінімальний розмір такого забезпечення становитиме 33 280 гривень.

Документ визначає структуру грошового забезпечення. До неї входитимуть посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, премії та інші види виплат, зокрема постійного й одноразового характеру, порядок яких встановлюватиме Кабінет Міністрів України. Також законом передбачено обов’язкову індексацію виплат відповідно до чинного законодавства.

Окремий блок норм стосується соціальних гарантій для правоохоронців, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин. За такими працівниками зберігатиметься грошове забезпечення, яке виплачуватиметься членам їхніх сімей до моменту звільнення, встановлення місцеперебування, визнання безвісно відсутніми або оголошення померлими. Водночас дія цих гарантій не поширюється на осіб, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Законом також врегульовано порядок виплат поліцейським, які тимчасово проходять службу за межами України. Для них зберігатиметься грошове забезпечення в національній валюті, а додаткова винагорода в іноземній валюті виплачуватиметься за нормами, які визначить уряд. Аналогічно Кабмін встановлюватиме умови оплати для поліцейських, відряджених до інших державних органів або організацій.

Законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді ще у 2022 році народним депутатом від фракції «Слуга народу» В’ячеславом Медяником. Його автори пояснювали необхідність змін відсутністю законодавчо закріплених мінімальних фінансових гарантій для працівників Національної поліції та недостатнім рівнем індексації доходів, що впливало на кадрову ситуацію в системі.

Під час розгляду документа Міністерство фінансів висловлювало зауваження щодо його положень. У відомстві заявляли, що запропонований механізм може суперечити нормам закону про Кабінет Міністрів та впливатиме на видаткову частину державного бюджету. Комітет Верховної Ради з питань бюджету також звертав увагу на додаткове фінансове навантаження на державні фінанси та Пенсійний фонд України.

Одним із наслідків ухвалення закону може стати перегляд пенсій колишніх працівників поліції. Розмір пенсійного забезпечення цієї категорії громадян безпосередньо залежить від рівня грошового забезпечення чинних правоохоронців. У разі збільшення виплат діючим поліцейським колишні співробітники можуть отримати підстави для перерахунку пенсій після отримання відповідних довідок від уповноважених органів.

Підписання закону завершило багаторічну дискусію щодо реформування системи оплати праці в Національній поліції та ДСНС. Нові норми почнуть діяти з початку 2027 року та стосуватимуться десятків тисяч працівників сектору безпеки і цивільного захисту по всій країні.