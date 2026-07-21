Зеленський підписав закон про нові правила для ВПО

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляють українські ЗМІ. Документ передбачає перехід до цифрового підтвердження статусу переселенця, спрощення доступу до пенсій і соціальних виплат, а також запровадження нових механізмів житлової підтримки. Закон набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

Однією з ключових новацій стане заміна паперової довідки ВПО на цифровий витяг із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Такий документ можна буде використовувати для підтвердження статусу під час отримання державних послуг. Також закон передбачає створення електронного кабінету переселенця, через який можна буде отримувати інформацію та користуватися окремими державними сервісами.

Документ змінює порядок призначення пенсій і соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб. Згідно з новими нормами, державні органи не повинні вимагати від переселенців додаткових документів або процедур лише через наявність статусу ВПО, якщо необхідна інформація вже міститься в державних реєстрах. Очікується, що це скоротить час оформлення допомоги та зменшить кількість бюрократичних процедур.

Окремий блок закону стосується житлових питань. Документ розширює механізми державної підтримки із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та визначає правові засади функціонування місць тимчасового проживання. Передбачається врегулювання їхнього статусу, вимог до облаштування, порядку фінансування та взаємодії органів державної влади й місцевого самоврядування.

Нові положення також охоплюють повний цикл державної підтримки переселенців — від евакуації із небезпечних територій до інтеграції в громадах за новим місцем проживання. Закон визначає основні принципи координації між державними установами, місцевою владою та іншими суб’єктами, які беруть участь у наданні допомоги ВПО.

За офіційними оцінками міжнародних організацій, внутрішнє переміщення населення залишається одним із найбільших гуманітарних викликів у Європі. Внаслідок повномасштабної війни мільйони людей були змушені залишити свої домівки та переїхати до інших регіонів. Саме тому питання цифровізації державних послуг, доступу до соціального забезпечення та забезпечення житлом залишаються серед пріоритетів державної політики.

Після набрання законом чинності уряд має привести підзаконні нормативні акти у відповідність до нових положень, а також забезпечити технічне впровадження електронних сервісів і оновлення державних інформаційних систем. Очікується, що це дозволить перевести значну частину процедур у цифровий формат і спростити взаємодію переселенців із державними органами.