Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі

Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна, у якому запропонував розпочати прямий переговорний процес між Україною та Росією і провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це глава держави повідомив у четвер, зазначивши, що Київ готовий до повного припинення вогню на весь період переговорів та очікує від Москви відповіді щодо можливого дипломатичного формату.

У своєму зверненні Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею негайного припинення бойових дій за умови взаємного дотримання домовленостей сторонами конфлікту. На його думку, контроль за виконанням режиму тиші могли б забезпечити Сполучені Штати, які мають достатні можливості для моніторингу ситуації та фіксації можливих порушень.

Окремий блок пропозицій стосується гуманітарних питань. Українська сторона запропонувала провести обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх», а також повернути цивільних громадян і дітей, які були вивезені під час війни. Після вирішення цих питань Київ пропонує перейти до обговорення довгострокових гарантій безпеки та механізмів, які могли б запобігти відновленню бойових дій у майбутньому.

Президент також запропонував визначити конкретну дату особистої зустрічі та назвав кілька можливих майданчиків для переговорів. За його словами, така зустріч могла б відбутися у Швейцарії, Туреччині або одній з арабських держав, які підтримують контакти як з Україною, так і з Росією. Зеленський додав, що на наступних етапах до двостороннього формату могли б долучитися США та європейські країни як потенційні гаранти майбутніх домовленостей.

Значну частину листа присвячено оцінці дій російського керівництва та причин продовження війни. Зеленський заявив, що, за наявними в Києва даними, Москва розглядає сценарії продовження бойових дій і в наступні роки. За його словами, українська влада володіє інформацією про можливі плани Росії щодо ведення війни у 2027–2028 роках, що, на думку президента, свідчить про відсутність намірів швидко завершити конфлікт військово-політичним шляхом.

Водночас глава держави наголосив, що Україна готова використати дипломатичну можливість для досягнення справедливого миру. У листі він підкреслив, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для переговорного процесу, а не перешкодою для нього. Зеленський зазначив, що саме з поточної ситуації на полі бою сторони можуть перейти до пошуку політичного рішення.

Наприкінці звернення президент попередив, що у разі відмови від переговорного шляху Україна продовжить боротьбу та захищатиме свою територію військовими методами. Таким чином Київ фактично запропонував Москві вибір між початком дипломатичного процесу та подальшим продовженням війни.

Публікація листа відбулася на тлі нових заяв Кремля щодо умов можливого врегулювання. Раніше цього дня Володимир Путін дав зрозуміти, що однією з передумов досягнення миру вважає виведення українських військ із Донбасу. Розбіжності у підходах сторін до ключових параметрів врегулювання залишаються однією з головних перешкод для початку повноцінного переговорного процесу, однак нова ініціатива Києва може стати черговою спробою перевести дискусію з військової площини у дипломатичну.