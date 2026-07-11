Зеленський оголосив про створення Об’єднаних сил швидкого реагування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ Збройних сил України та визначив бригадного генерала, Героя України Дмитра Волошина відповідальним за формування нового військового компонента. Про це глава держави повідомив 10 липня під час вечірнього звернення, а відповідний указ №592/2026 набув чинності з дня офіційного оприлюднення.

За словами президента, рішення є частиною трансформації штурмових військ та має на меті підвищити ефективність реагування на виклики на фронті. Нові сили повинні поєднати бойові можливості штурмових підрозділів, безпілотні системи, артилерійські засоби та інші елементи, необхідні для оперативного виконання бойових завдань. Зеленський наголосив, що йдеться про створення сучасного технологічного формування, здатного швидко адаптуватися до умов сучасної війни.

Президент також повідомив, що доручив Дмитру Волошину організувати створення та розвиток Об’єднаних сил швидкого реагування. Глава держави зазначив, що бригадний генерал має достатній бойовий досвід і управлінські компетенції для розвитку цього напряму у Збройних силах України.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України, Головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб мають забезпечити практичну реалізацію рішення про створення нового формування у структурі Сухопутних військ. Крім цього, їм доручено опрацювати можливість утворення Об’єднаних сил швидкого реагування як окремого роду військ Збройних сил України та подати президенту відповідні пропозиції.

Окремим положенням документа Міністру оборони України та Головнокомандувачу ЗСУ доручено невідкладно внести кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил швидкого реагування для подальшого погодження. Після завершення організаційних процедур нова структура має розпочати поетапне формування відповідно до рішень військового командування.

Дмитро Волошин проходить службу у Збройних силах України з 2008 року, а з 2014 року бере безпосередню участь у бойових діях. До призначення командиром 8-го корпусу Десантно-штурмових військ він очолював 82-гу окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду. Волошин брав участь у звільненні Херсонської області, боях за Бахмут і Соледар, контрнаступальних діях на Запорізькому напрямку, обороні Вовчанська та Курській операції. У травні 2025 року він очолив новостворений 8-й корпус ДШВ.

Оголошення про реформування штурмових військ пролунало на тлі перевірок, що тривають у 425-му окремому штурмовому полку «Скала». Раніше правоохоронні органи відкрили досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців підрозділу. Перевірку також проводить моніторингова група Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Командування Сухопутних військ заявило, що контролює перебіг розслідування, а 10 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з військовослужбовців полку у справі щодо побиття двох військових у Харківській області.